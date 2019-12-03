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ΑΕΛ: Συμπλήρωσε κάρτες και χάνει Ολυμπιακό ο Φάτιον

ΑΕΛ: Συμπλήρωσε κάρτες και χάνει Ολυμπιακό ο Φάτιον

ΑΕΛ: Συμπλήρωσε κάρτες και χάνει Ολυμπιακό ο Φάτιον

Ο Άντονι Φατιόν συμπλήρωσε κάρτες στο ματς τη ΑΕΛ με τον Βόλο και θα εκτίσει στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Κάρτες συμπλήρωσε ο μέσος της ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο.

Ο Φατιόν θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι απέναντι στην Ολυμπιακό στις 18 Δεκέμβρη.

Έχει 11 συμμετοχές στη Super League 1 και ένα γκολ.

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