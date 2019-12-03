ΑΕΛ: Συμπλήρωσε κάρτες και χάνει Ολυμπιακό ο Φάτιον

Κάρτες συμπλήρωσε ο μέσος της ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο.
Ο Φατιόν θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι απέναντι στην Ολυμπιακό στις 18 Δεκέμβρη.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
1. FSV MAINZ 05 2vs
EINTRACHT FRANKFURT 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAGLIARI 4vs
SAMPDORIA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΛΑΜΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ATLETICO MADRID 0vs
FC BARCELONA 1
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 2vs
ARSENAL 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEICESTER CITY 2vs
EVERTON FC 1
CRYSTAL PALACE -vs
AFC BOURNEMOUTH -
BURNLEY FC -vs
MANCHESTER CITY -
LIVE
PHILADELPHIA 76ERS 85vs
UTAH JAZZ 66
LIVE
CHARLOTTE HORNETS 75vs
PHOENIX SUNS 80
LIVE
ATLANTA HAWKS 56vs
GOLDEN STATE 42
LIVE
MEMPHIS GRIZZLIES 36vs
INDIANA PACERS 41
LIVE
MILWAUKEE BUCKS 51vs
NEW YORK KNICKS 24
SACRAMENTO KINGS -vs
CHICAGO BULLS -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
NYMBURK -
BESIKTAS -vs
DIJON -
FILOU OOSTENDE -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
LIETKABELIS -vs
HAPOEL UNET HOLON -
RASTA VECHTA -vs
SAN PABLO BURGOS -
PAU-LACQ-ORTHEZ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
SASSARI -vs
BAXI MANRESA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
BROSE BAMBERG -
BREST -vs
RC STRASBOURG -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
NIMES OLYMPIQUE -
ANGERS SCO -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
OLYMPIQUE LYON -vs
OSC LILLE -
CREWE ALEXANDRA -vs
EASTLEIGH -
IPSWICH TOWN -vs
COVENTRY CITY -
BOSTON UNITED -vs
ROCHDALE -
PLYMOUTH ARGYLE -vs
BRISTOL ROVERS -
HARTLEPOOL UNITED -vs
EXETER CITY -
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -vs
OK VOJVODINA -
BR VOLLEY -vs
ACH VOLLEY LJUBLJANA -
PARK SOHYUN -vs
HSIEH YU-CHIEH -
CHANG KAI-CHEN -vs
LI XIUYUAN -
NAGI HANATANI -vs
YE QIU YU -
JIANG XINYU -vs
CHEN PEI HSUAN -
JUMPEI YAMASAKI -vs
RHETT PURCELL -
YUKI MOCHIZUKI -vs
ZHAO ZHAO -
SHO SHIMABUKURO -vs
LI ZEKAI -
SIDHARTH RAWAT -vs
ARJUN KADHE -
Ο Άντονι Φατιόν συμπλήρωσε κάρτες στο ματς τη ΑΕΛ με τον Βόλο και θα εκτίσει στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό.
Κάρτες συμπλήρωσε ο μέσος της ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο.
Ο Φατιόν θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι απέναντι στην Ολυμπιακό στις 18 Δεκέμβρη.