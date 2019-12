Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Βαλμπουενά και Αβραάμ οι «ερυθρόλευκοι»

Με 4-2-3-1 θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε δύο αλλαγές σε σχέση με την αναμέτρηση στο Λονδίνο με την Τότεναμ. Ο Ματιέ Βαλμπουενά επιστρέφει στην ενδεκάδα, όπως και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Συγκεκριμένα ο Σα θα είναι κάτω από τα δοκάρια με ακραία μπακ του Ομάρ (δεξιά) και Τσιμίκα (αριστερά) και τους Παπαδόπουλο, Σεμέδο στόπερ. Αμυντικά χαφ είναι οι Μπουχαλάκης Γκιγιέρμε, ο Ποντένσε είναι δεξί εξτρέμ, ο Μασούρας αριστερό και πίσω από τον προωθημένο Ελ Αραμπί ο Βαλμπουενά.

