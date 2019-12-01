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Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα «ερυθρόλευκα» αποδυτήρια πριν το ντέρμπι (pics)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα «ερυθρόλευκα» αποδυτήρια πριν το ντέρμπι (pics)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα «ερυθρόλευκα» αποδυτήρια πριν το ντέρμπι (pics)

Όλα έτοιμα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για το ματς κορυφής με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Μιάμιση ώρα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς.

Δείτε φωτογραφίες από τα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων» στο Καραϊσκάκη:

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