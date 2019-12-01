Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα «ερυθρόλευκα» αποδυτήρια πριν το ντέρμπι (pics)

Μιάμιση ώρα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς.
Δείτε φωτογραφίες από τα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων» στο Καραϊσκάκη:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
LIVE
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
LIVE
ΑΡΗΣ 1vs
ΛΑΜΙΑ 1
ATLETICO MADRID -vs
FC BARCELONA -
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 2vs
ARSENAL 2
LIVE
LEICESTER CITY 0vs
EVERTON FC 0
LIVE
MANCHESTER UNITED 0vs
ASTON VILLA 0
AS MONACO -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
ΤΕΛΙΚΟ
B. MONCHENGLADBACH 4vs
SC FREIBURG 2
LIVE
ΑΡΗΣ 1vs
ΛΑΜΙΑ 1
LIVE
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
MANCHESTER UNITED 0vs
ASTON VILLA 0
LIVE
LEICESTER CITY 0vs
EVERTON FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 2vs
ARSENAL 2
ΤΕΛΙΚΟ
WOLVES 1vs
SHEFFIELD UNITED 1
LIVE
ESPANYOL 1vs
OSASUNA 2
ΤΕΛΙΚΟ
SEVILLA FC 1vs
CD LEGANES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ATHLETIC BILBAO 2vs
GRANADA CF 0
GETAFE CF -vs
LEVANTE UD -
ATLETICO MADRID -vs
FC BARCELONA -
ΤΕΛΙΚΟ
JUVENTUS 2vs
US SASSUOLO 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAZIO 3vs
UDINESE 0
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 2vs
SPAL 1
ΤΕΛΙΚΟ
PARMA 0vs
AC MILAN 1
SSC NAPOLI -vs
FC BOLOGNA -
HELLAS VERONA -vs
AS ROMA -
ΤΕΛΙΚΟ
B. MONCHENGLADBACH 4vs
SC FREIBURG 2
VFL WOLFSBURG -vs
SV WERDER BREMEN -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 69vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 100vs
DENVER NUGGETS 97
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 119vs
INDIANA PACERS 116
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 137vs
CHARLOTTE HORNETS 96
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 158vs
ATLANTA HAWKS 111
BROOKLYN NETS -vs
MIAMI HEAT -
NEW YORK KNICKS -vs
BOSTON CELTICS -
MINNESOTA -vs
MEMPHIS GRIZZLIES -
LOS ANGELES LAKERS -vs
DALLAS MAVERICKS -
NEW ORLEANS PELICANS -vs
OKLAHOMA CITY -
DETROIT PISTONS -vs
SAN ANTONIO SPURS -
LIVE
STADE RENNES 1vs
AS SAINT-ETIENNE 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC NANTES 2vs
TOULOUSE FC 1
AS MONACO -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
LIVE
TRABZONSPOR 0vs
GALATASARAY 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAZISEHIR GAZIANTEP 1vs
DENIZLISPOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
ISTANBUL BASAKSEHIR 2vs
ANTALYASPOR 0
LIVE
ZENIT ST PETERSBURG 1vs
SPARTAK MOSKVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 1vs
DINAMO MOSKVA 2
FK SOCHI -vs
ORENBURG -
LIVE
JOVENTUT BADALONA 25vs
BILBAO BASKET 38
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 88vs
ESTUDIANTES 66
ΤΕΛΙΚΟ
GRAN CANARIA 102vs
FUENLABRADA 78
ZARAGOZA -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
LIVE
ALMA TRIESTE 20vs
DE LONGHI TREVISO 30
LIVE
ORIORA PISTOIA 3vs
UMANA REYER VENEZIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
OPENJOBMETIS VARESE 99vs
VIRTUS ROMA 69
SASSARI -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΙΛAΝΟ -vs
REGGIANA -
VL PESARO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΤΕΛΙΚΟ
BURSASPOR 87vs
GAZIANTEP 106
ΤΕΛΙΚΟ
PINAR KARSIYAKA 68vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 57
OGM ORMANSPOR -vs
AFYON BELEDIYE -
LIVE
TRANMERE ROVERS 4vs
CHICHESTER CITY 0
ΤΕΛΙΚΟ
EXETER CITY 2vs
HARTLEPOOL UNITED 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRAWLEY TOWN 1vs
FLEETWOOD TOWN 2
ΤΕΛΙΚΟ
GILLINGHAM 3vs
DONCASTER ROVERS 0
ΤΕΛΙΚΟ
COVENTRY CITY 1vs
IPSWICH TOWN 1
ΤΕΛΙΚΟ
NORTHAMPTON TOWN 3vs
NOTTS COUNTY 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROCHDALE 0vs
BOSTON UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLACKPOOL 3vs
MAIDSTONE UNITED 1
ΤΕΛΙΚΟ
BRISTOL ROVERS 1vs
PLYMOUTH ARGYLE 1
ΤΕΛΙΚΟ
PETERBOROUGH UNITED 3vs
DOVER ATHLETIC 0
LIVE
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 2
Όλα έτοιμα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για το ματς κορυφής με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.
Μιάμιση ώρα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς.
Δείτε φωτογραφίες από τα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων» στο Καραϊσκάκη: