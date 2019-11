Ομάρ: «Απογοητευτικό που χάσαμε, σημασία το ματς της Κυριακής» (pic)

Αναλυτικά ο αρχηγός του Ολυμπιακού με μήνυμά του στο twitter ανέφερε τα εξής: «Μετά από ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο ματς, ήταν απογοητευτικό που χάσαμε με τέτοιο τρόπο. Όμως παραμένουμε όλοι μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπέροχη υποστήριξή σας. Μόνο ένα πράγμα έχει σημασία τώρα και αυτό είναι το κυριακάτικο παιχνίδι».

After a very good start to the game it was disappointing loosing the game like that! We stick together in thick and thin: Big thanks for the amazing support!!

Only one thing that matters now and thats Sunday’s game!!! pic.twitter.com/G4BJcktsHD

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) November 27, 2019