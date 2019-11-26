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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Αστέρας Τρίπολης
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Αστέρας Τρίπολης: Φιλοξένησε πρόσφυγες (vid)

Αστέρας Τρίπολης: Φιλοξένησε πρόσφυγες (vid)

Αστέρας Τρίπολης: Φιλοξένησε πρόσφυγες (vid)

Ο Αστέρας Τρίπολης σε μια όμορφη κίνηση, στο ματς με τον Βόλο φιλοξένησε πρόσφυγες οι οποίοι είδαν το παιχνίδι.

Μια ξεχωριστή κίνηση έκανε η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης στο παιχνίδι με τον Βόλο, καθώς στο γήπεδο φιλοξένησε πρόσφυγες από το πρόγραμμα estia της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα.

 

Φιλοξενία προσφύγων στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης"

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