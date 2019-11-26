Αστέρας Τρίπολης: Φιλοξένησε πρόσφυγες (vid)

Μια ξεχωριστή κίνηση έκανε η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης στο παιχνίδι με τον Βόλο, καθώς στο γήπεδο φιλοξένησε πρόσφυγες από το πρόγραμμα estia της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 130vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASTON VILLA 2vs
NEWCASTLE UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
SPAL 1vs
GENOA CFC 1
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
GALATASARAY -vs
CLUB BRUGGE -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
REAL MADRID -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
JUVENTUS -vs
ATLETICO MADRID -
CRVENA ZVEZDA -vs
BAYERN MUNCHEN -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
GALATASARAY -vs
CLUB BRUGGE -
JUVENTUS -vs
ATLETICO MADRID -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ATALANTA -vs
DINAMO ZAGREB -
MANCHESTER CITY -vs
SHAKHTAR DONETSK -
CRVENA ZVEZDA -vs
BAYERN MUNCHEN -
REAL MADRID -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
INDIANA PACERS -vs
MEMPHIS GRIZZLIES -
CLEVELAND CAVALIERS -vs
BROOKLYN NETS -
DETROIT PISTONS -vs
ORLANDO MAGIC -
BOSTON CELTICS -vs
SACRAMENTO KINGS -
MIAMI HEAT -vs
CHARLOTTE HORNETS -
TORONTO RAPTORS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
ATLANTA HAWKS -vs
MINNESOTA -
CHICAGO BULLS -vs
PORTLAND -
MILWAUKEE BUCKS -vs
UTAH JAZZ -
SAN ANTONIO SPURS -vs
LOS ANGELES LAKERS -
GOLDEN STATE -vs
OKLAHOMA CITY -
Ο Αστέρας Τρίπολης σε μια όμορφη κίνηση, στο ματς με τον Βόλο φιλοξένησε πρόσφυγες οι οποίοι είδαν το παιχνίδι.
Μια ξεχωριστή κίνηση έκανε η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης στο παιχνίδι με τον Βόλο, καθώς στο γήπεδο φιλοξένησε πρόσφυγες από το πρόγραμμα estia της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα.