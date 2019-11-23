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Φιγκερέιδο: «Δύσκολο ματς, τα πάντα για τη νίκη» (vid)

Φιγκερέιδο: «Δύσκολο ματς, τα πάντα για τη νίκη» (vid)

Φιγκερέιδο: «Δύσκολο ματς, τα πάντα για τη νίκη» (vid)

Ο φορ του ΟΦΗ έδωσε το... σύνθημα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο 

Για το αυριανό ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι μίλησε ο Ζοάο Φιγκερέιδο στην κάμερα του ΟΦΗ TV. Οπου μεταξύ άλλων σχολίασε πως «είναι ένα δύσκολο ματς με μία ομάδα που έχουμε τους ίδιους στόχους. Θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη». 

 

Φιγκεϊρέντο: "Έχουμε ίδια νοοτροπία με Ατρόμητο" (23/11/19)

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