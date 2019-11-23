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Γαλανόπουλος: «Θα παρουσιαστούμε καλύτεροι»

Γαλανόπουλος: «Θα παρουσιαστούμε καλύτεροι»

Γαλανόπουλος: «Θα παρουσιαστούμε καλύτεροι»

Ο νεαρός μέσος της ΑΕΚ σχολίασε πως η διακοπή «βοήθησε» την Ενωση και έδειξε αισιόδοξος για το αυριανό ματς με τον Αρη 

Για την παρουσία του στην Εθνική, το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Φινλανδία, αλλά και φυσικά το ματς με τον Αρη που ακολουθεί, μίλησε ο Γαλανόπουλος στη NOVA. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για την εμφάνισή του στην Εθνική και το γκολ που σημείωσε: "Ήταν μια πάρα πολύ καλή περίοδος για εμένα προσωπικά, αλλά και για την Εθνική ομάδα. Πήραμε δύο νίκες που αναζητούσαμε για να κλείσει καλά αυτός ο όμιλος. Είμαστε ευχαριστημένοι και εγώ έχω έναν λόγο παραπάνω για το γκολ που πέτυχα".
 
Για τα συναισθήματα που είχε όταν σκόραρε: "Το γκολ είναι γκολ, σου δίνει ψυχολογία. Σε ανεβάζει για τα επόμενα παιχνίδια, γι αυτά που θα ακολουθήσουν. Δεν μπορείς όμως να σταθείς εκεί. Μπορούμε να σταθούμε στις δύο πολύ καλές εμφανίσεις που είχαμε με την Εθνική και τώρα για τη συνέχεια πρέπει να προχωρήσουμε με την ομάδα μας γιατί ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια". 
 
Για το αν η Εθνική είναι ξανά στο δρόμο που θα την επαναφέρει στις επιτυχίες: "Νομίζω είναι στο σωστό δρόμο. Δεν πετύχαμε κάτι, ουσιαστικά αποκλειστήκαμε. Όμως δείξαμε ότι υπάρχει ελπίδα για να πετύχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο στο μέλλον".   
 
Για τη δική του εμφάνιση που ήταν αλάνθαστη και το πως εξηγεί την αλλαγή που έχει στην απόδοσή του όταν παίζει με την Εθνική: "Ένα παιχνίδι είναι και θέμα συγκυριών. Το πως θα σου βγει στον αγωνιστικό χώρο. Σε τι ψυχολογική κατάσταση θα βρίσκεσαι. Εγώ σε αυτά τα τρία παιχνίδια με την Εθνική βρισκόμουν στην καλύτερη κατάσταση που έχω βρεθεί τα τελευταία χρόνια. Πάνω απ' όλα ψυχολογικά και πνευματικά. Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος, ήξερα τι πρέπει να κάνω μέσα στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στον προσανατολισμό του παιχνιδιού".   
 
Για την ανάρτηση του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ανδρέα Δημάτου και το σχόλιο, μεταξύ άλλων, ότι η ΑΕΚ απαγορεύεται να απαξιώνει παίκτες της Ακαδημίας της: "Τη διάβασα και εγώ τη δημοσίευση. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφα λόγια από τον κύριο Δημάτο. Με άγγιξαν και εμένα γιατί τα περισσότερα τα 'χω βιώσει και επειδή και ο κύριος Ανδρέας γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στην ΑΕΚ και αυτά τα χρόνια και στις Ακαδημίες και παλαιότερα. Τον ευχαριστώ πολύ γιατί ουσιαστικά με εκθείασε. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις για να λέει ο κόσμος καλά λόγια".  
 
Για το αν θυμάται το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα και την απόφαση του Νίκου Παναγιωτάρα να τον ρίξει στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη αντί του Ζουκουλίνι: "Ναι ήταν ο κύριος Παναγιωτάρας, μαζί με τον κύριο Στέλιο Μανωλά, ο οποίος μετά τον τελικό δεν κατάφερε να είναι μαζί μας στον πάγκο της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα όμως ο Παναγιωτάρας μου έδωσε την ευκαιρία, με έβαλε μέσα σε ένα παραδοσιακά δύσκολο παιχνίδι στη Νέα Σμυρνη. Νομίζω ότι το χαρακτηριστικό απ' ότι θυμάμαι είναι ότι δεν το σκέφτηκα καθόλου. Είχα μια άγνοια. Μια άγνοια κινδύνου που λέμε ως μικρός. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Μπήκα, έπαιξα, τελείωσε. Δεν το σκέφτηκα καθόλου παραπέρα".   
 
Για το αν πιστεύει ότι η ΑΕΚ θα επηρεαστεί από την ήττα από τον Παναθηναϊκό: "Αν επηρεαστεί θα είναι για καλό. Είχαμε βγάλει μια εικόνα τελευταία που δεν άρεσε και δεν άρεσε και σε εμάς τους ίδιους. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν το αποκορύφωμα ας πούμε. Βάλαμε τα πράγματα κάτω στη διακοπή, βρήκαμε τι φταίει, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και θα παρουσιαστούμε πάρα πολύ καλύτερα στον αγώνα με τον Άρη".  
 
Για το αν θα έχει βρει η ΑΕΚ αυτές τις λύσεις στον αγώνα με τον Άρη: "Πρέπει να τις βρει. Δεν είναι θέμα αν θα τις βρει ή αν τις έχει βρει. Πρέπει να τις βρει για να πάρει το παιχνίδι".   
 
Για το πως περιμένει τον αγώνα με τον Άρη: "Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παρά το ότι το σκορ ξέφυγε και πήγε στο 4-0, ήταν ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευτήκαμε αρκετά. Προηγηθήκαμε με το γκολ του Μπογέ. Μακριά από την έδρα του ο Άρης είναι πιο αποδυναμωμένος και είναι λογικό αυτό. Παραδοσιακά δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με τον Άρη στο γήπεδό μας. Νομίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και φέτος".   
 
Για το τι ξεχωρίζει από τον Άρη: "Έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Όπως ο Μπρούνο Γκάμα, ο Ντιγκινί, ο Ιντέγε που έπαιζε στον Ολυμπιακό, τον Φετφταζίδη που ήταν και στην Εθνική, αλλά το ατού της ομάδας του Άρη είναι πως είναι ομάδα και ξέρει πολύ να κρατάει τη μπάλα όταν πρέπει, να σπάει τον ρυθμό και έχει πολύ έμπειρους παίκτες".  

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