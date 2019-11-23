Γαλανόπουλος: «Θα παρουσιαστούμε καλύτεροι»
Ο νεαρός μέσος της ΑΕΚ σχολίασε πως η διακοπή «βοήθησε» την Ενωση και έδειξε αισιόδοξος για το αυριανό ματς με τον Αρη
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 75vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 72vs
FENERBAHCE BEKO 88
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 96vs
MACCABI TEL AVIV 73
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 97vs
CSKA MOSCOW 81
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 70vs
ZENIT PETERSBURG 60
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 2vs
OSC LILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORUSSIA DORTMUND 3vs
PADERBORN 07 3
ΤΕΛΙΚΟ
LEVANTE UD 2vs
MALLORCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 80vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 59vs
CRVENA ZVEZDA 61
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΞAΝΘΗ -
LIVE
WEST HAM UNITED 1vs
TOTTENHAM HOTSPUR 3
CRYSTAL PALACE -vs
LIVERPOOL FC -
ARSENAL -vs
SOUTHAMPTON FC -
EVERTON FC -vs
NORWICH CITY -
BRIGHTON & HOVE -vs
LEICESTER CITY -
WATFORD FC -vs
BURNLEY FC -
AFC BOURNEMOUTH -vs
WOLVES -
MANCHESTER CITY -vs
CHELSEA -
ΤΕΛΙΚΟ
CD LEGANES 1vs
FC BARCELONA 2
REAL BETIS -vs
VALENCIA CF -
GRANADA CF -vs
ATLETICO MADRID -
REAL MADRID -vs
REAL SOCIEDAD -
LIVE
ATALANTA 0vs
JUVENTUS 0
AC MILAN -vs
SSC NAPOLI -
TORINO FC -vs
INTER -
FORTUNA DUSSELDORF -vs
BAYERN MUNCHEN -
SV WERDER BREMEN -vs
FC SCHALKE 04 -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
VFL WOLFSBURG -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
SC FREIBURG -
UNION BERLIN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
RB LEIPZIG -vs
1. FC KOLN -
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 31vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 32
LIVE
ΠΑΟΚ 37vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 14
LIVE
LARISA 18vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 20
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ 23vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 26
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 128vs
ATLANTA HAWKS 103
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 125vs
CHARLOTTE HORNETS 118
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 116vs
SACRAMENTO KINGS 97
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 115vs
SAN ANTONIO SPURS 104
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 108vs
MIAMI HEAT 116
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 127vs
LOS ANGELES LAKERS 130
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 143vs
CLEVELAND CAVALIERS 101
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 113vs
GOLDEN STATE 109
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 96vs
BOSTON CELTICS 92
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 122vs
HOUSTON ROCKETS 119
MINNESOTA -vs
PHOENIX SUNS -
OLYMPIQUE LYON -vs
OGC NICE -
BREST -vs
FC NANTES -
AMIENS SC -vs
RC STRASBOURG -
DIJON FCO -vs
STADE RENNES -
ANGERS SCO -vs
NIMES OLYMPIQUE -
FC METZ -vs
REIMS -
LIVE
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DENIZLISPOR 2vs
RIZESPOR 0
ANKARAGUCU -vs
TRABZONSPOR -
KONYASPOR -vs
BESIKTAS -
LIVE
DINAMO MOSKVA 1vs
ROSTOV 1
ΤΕΛΙΚΟ
ORENBURG 1vs
AKHMAT GROZNY 2
ΤΕΛΙΚΟ
RUBIN KAZAN 1vs
ZENIT ST PETERSBURG 2
FUENLABRADA -vs
JOVENTUT BADALONA -
ZARAGOZA -vs
BAXI MANRESA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
MORABANC ANDORRA -
UNICAJA -vs
BILBAO BASKET -
REGGIANA -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 88vs
BUYUKCEKMECE 73
ΤΕΛΙΚΟ
TOFAS 86vs
BESIKTAS 80
TURK TELEKOM -vs
BANDIRMA B.I.K. -
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0
ELPIDA AMPELOKIPON -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
Ο νεαρός μέσος της ΑΕΚ σχολίασε πως η διακοπή «βοήθησε» την Ενωση και έδειξε αισιόδοξος για το αυριανό ματς με τον Αρη