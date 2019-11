Βαλμπουενά: «Είχα κλάψει από τα καψόνια στην Μαρσέιγ» (vid)

Μεταξύ άλλων ο Βαλμπουενά σχολίασε: «Όταν πήγα στην ομάδα της Μαρσέιγ ήθελα και εγώ να μπω δυνατά σε αυτήν την πρόκληση. Να... τεστάρω & να δοκιμάσω τον εαυτό μου και να δείξω το τι μπορώ να κάνω. Δεν είμαι κόντρα στα καψόνια, αλλά όταν - πως να το πω - γίνεται τόσο συνηθισμένο & όταν γίνεται υπερβολικά στον ίδιο άνθρωπο, με ενοχλεί. Μου το έκαναν γιατί ήμουν νέος.

#ValbuenaCommeJamais

"Si je faisais 1m85, on m’aurait bizuté qu'une fois ou deux et c’était fini… Après je me suis toujours dit 'On va régler ça sur le terrain'"

Le bizutage à l'OM, M.Valbuena l'a mal vécu et en a souffert. Mais il a trouvé la meilleure des réponses… pic.twitter.com/WQQaKOx5j2

— RMC Sport (@RMCsport) November 20, 2019