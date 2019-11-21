Δείτε πιο κάτω το πινακάκι με τι τιμές από το Instagram της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 93vs
ZARAGOZA 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 82vs
RATIOPHARM ULM 77
ΤΕΛΙΚΟ
BROSE BAMBERG 72vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 69
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 89vs
FENERBAHCE BEKO 63
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 80vs
CSKA MOSCOW 70
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 85vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 85vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 93vs
CRVENA ZVEZDA 80
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 84vs
ANADOLU EFES 90
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 92vs
MACCABI TEL AVIV 88
ZALGIRIS KAUNAS -vs
CRVENA ZVEZDA -
ALBA BERLIN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
MILANO -vs
ANADOLU EFES -
VALENCIA -vs
BC KHIMKI -
LIVE
DENVER NUGGETS 90vs
HOUSTON ROCKETS 78
LIVE
LOS ANGELES CLIPPERS 35vs
BOSTON CELTICS 33
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 109vs
NEW YORK KNICKS 104
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 138vs
SAN ANTONIO SPURS 132
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 113vs
ORLANDO MAGIC 97
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 101vs
CHARLOTTE HORNETS 91
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 127vs
MILWAUKEE BUCKS 135
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 124vs
CLEVELAND CAVALIERS 100
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 142vs
GOLDEN STATE 94
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 95vs
UTAH JAZZ 103
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 109vs
DETROIT PISTONS 89
OK VOJVODINA -vs
SHAKHTAR SOLIGORSK -
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media έκανε γνωστές όλες τις τιμές των εισιτηρίων για το προσεχές ντέρμπι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
Δείτε πιο κάτω το πινακάκι με τι τιμές από το Instagram της ΠΑΕ Ολυμπιακός.