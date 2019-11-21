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Ολυμπιακός: Οι τιμές των εισιτηρίων του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Ολυμπιακός: Οι τιμές των εισιτηρίων του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Ολυμπιακός: Οι τιμές των εισιτηρίων του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media έκανε γνωστές όλες τις τιμές των εισιτηρίων για το προσεχές ντέρμπι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Δείτε πιο κάτω το πινακάκι με τι τιμές από το Instagram της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

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