Η αντίδραση του ΠΑΟΚ για την απουσία από τα βραβεία του ΠΣΑΤ (pic)

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, σχολίασε την… επιλογή του ΠΣΑΤ να μην συμπεριλάβει την ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στις υποψήφιες για τα βραβεία του 2019.

Στο «τιτίβισμα» καταγράφονται οι επιτυχίες της ομάδας μέσα στη χρονιά: «Πρωταθλητές, αήττητοι, κυπελλούχοι, περισσότερα συνεχόμενα ματς με γκολ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, περισσότερα εκτός έδρας ματς με γκολ, καλύτερο εκτός έδρας ρεκόρ στην Ευρώπη». Δίπλα από την φράση «υποψηφιότητες για την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα από τον ΠΣΑΤ» υπάρχει ένα μεγαλοπρεπέστατο «Χ».

Δείτε το ποστάρισμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Champions

The Invincibles

Cup Winners

Most Consecutive Games Scoring Record in Greek Football History

Most Away Games Scoring Record in Greek Football History

Best Away Games Record in Europe

Candidates for Best Team in Greece from @PSATgr pic.twitter.com/5ISh6GP6pJ

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) November 19, 2019