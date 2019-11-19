Ντιγκινί: «Ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ»
Ο επιθετικός του Αρη μίλησε για την πορεία της ομάδας και τη δική του παρουσία
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 123vs
CLEVELAND CAVALIERS 105
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 86vs
INDIANA PACERS 115
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 132vs
CHARLOTTE HORNETS 96
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 101vs
MILWAUKEE BUCKS 115
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 132vs
PORTLAND 108
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 117vs
SAN ANTONIO SPURS 110
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 85vs
BOSTON CELTICS 99
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 102vs
MINNESOTA 112
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 90vs
OKLAHOMA CITY 88
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -vs
ΙΣΡΑΗΛ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΛΕΤΟΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
LIVE
GALATASARAY 3vs
UNICAJA 0
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIVE
VEF RIGA 0vs
IBEROSTAR TENERIFE 0
LIVE
BANDIRMA B.I.K. 2vs
ANWIL WLOCLAWEK 0
LIVE
ΑΕΚ 2vs
RASTA VECHTA 2
HAPOEL UNET HOLON -vs
SASSARI -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
TURK TELEKOM -
ANTWERP GIANTS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
DIJON -vs
BONN -
BAXI MANRESA -vs
FILOU OOSTENDE -
GILLINGHAM -vs
SUNDERLAND AFC -
BRADFORD CITY -vs
SHREWSBURY TOWN -
EASTLEIGH -vs
STOURBRIDGE -
BROMLEY -vs
BRISTOL ROVERS -
PETERBOROUGH UNITED -vs
STEVENAGE -
BURTON ALBION -vs
SALFORD CITY -
EXETER CITY -vs
CAMBRIDGE UNITED -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
DONCASTER ROVERS -vs
AFC WIMBLEDON -
LIVE
MARIBOR 3vs
STURM GRAZ II 1
GONSENHEIM -vs
VFB BODENHEIM 1909 -
HERTHA WIESBACH -vs
ELVERSBERG II -
FSV FRANKFURT -vs
SV DARMSTADT 98 -
UNION GUIMAR II -vs
BUZANADA -
Ο επιθετικός του Αρη μίλησε για την πορεία της ομάδας και τη δική του παρουσία