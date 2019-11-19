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Ντιγκινί: «Ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ»

Ντιγκινί: «Ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ»

Ντιγκινί: «Ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ»

Ο επιθετικός του Αρη μίλησε για την πορεία της ομάδας και τη δική του παρουσία 

Για την προσωπική του παρουσία, το μέλλον του και φυσικά τον Αρη μίλησε ο Νικολά Ντιγκινί στον «Libero». 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για την θέση του και για το γεγονός ότι είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας: «Με ξέρετε ως εξτρέμ και ως ψευτοδεκάρι, αλλά είναι φυσιολογικό να έρχονται τα γκολ και από την θέση που είμαι». 
 
Ποιες είναι διαφορές της προηγούμενης χρονιάς με τη φετινή για τον ίδιο: «Η περσινή χρονιά ήταν πιο πιεστική για εμένα που άλλαξα περιβάλλον, ήθελα όπως είναι λογικό να αποδείξω πράγματα. Φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα για εμένα γιατί έχω προσαρμοστεί αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βοηθώ ή δεν θα βοηθήσω στα μέγιστα για να πηγαίνει καλά η ομάδα».
 
Για την φετινή σεζόν από την αρχή μέχρι τώρα: «Δεν καταφέραμε να περάσουμε στην Ευρώπη, απογοητευτήκαμε είναι η αλήθεια αλλά ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο εξ’αρχής. Ύστερα κάναμε κακό ξεκίνημα στην εκκίνηση του πρωταθλήματος, δημιουργήθηκε πίεση όπως είναι λογικό αλλά στην συνέχεια το αλλάξαμε κάπως -είχαμε βέβαια και πολλές ατυχίες σε αρκετά ματς- και κάναμε κάποια καλά αποτελέσματα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».
 
Για τις προσδοκίες του κόσμου και την πίεση που τους δημιουργούν: «Υπάρχει πίεση αλλά με την καλή την έννοια. Μας ωθούν έτσι ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι λογικό ο κόσμος να θέλει πάντα το θετικό αποτέλεσμα. Είναι μια δημιουργική πίεση αυτή που υπάρχει από την πλευρά του κόσμου. Είναι καλό να γίνεται».
 
Για το πως επηρεάστηκε η ομάδα με τις αλλαγές προπονητών: «Δεν είναι ότι καλύτερο γιατί πρέπει να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στην νέα φιλοσοφία που φέρνει ο εκάστοτε τεχνικός. Εγώ να πω την αλήθεια δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς έχω συνηθίσει αυτές τις αλλαγές προπονητών τα χρόνια που βρίσκομαι στην Ελλάδα».
 
Για το συμβόλαιό του: «Θα έλεγα ψέματα ότι δεν το σκέφτομαι αλλά για εμένα είναι επιπλέον κίνητρο να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου στο γήπεδο. Δεν πρέπει να με επηρεάζει».
 
Για την θέση που του ταιριάζει περισσότερο: «Από τις τέσσερις θέσεις της επίθεσης σίγουρα μου ταιριάζει (νιώθω πιο άνετα), αυτή πίσω από τον επιθετικό αλλά σημασία έχει ότι παίζω και ότι με εμπιστεύεται ο προπονητής. Θα παίζω όπου με χρειάζεται».
 
Για τον Ένινγκ: «Όλα είναι καλά. Δεν ξέρω ποια είναι η γερμανική φιλοσοφία και αυτό που λέγεται ότι είναι σκληρή κτλ. Εγώ βλέπω ότι είναι ανοιχτόμυαλος, μιλάει συνεχώς μαζί μας και γενικά είμαι ευχαριστημένος από την δουλειά του».
 
Για το ματς με την ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα και πόσο μάλλον στην έδρα της αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε την περσινή εμφάνιση στο ίδιο γήπεδο. Ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα».
 
Για το Ρόουζ, το γκολ που πέτυχε και την ασίστ: «Έτσι κι αλλιώς πρέπει να πιστώνεται το γκολ σε αυτόν που δίνει την ασίστ γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό δικό του το γκολ. Στην ασίστ που μου έδωσε στο ματς με τον Αστέρα, θύμισε και λίγο Μέσι (γέλια)».
 
Για την αγωνιστική φιλοσοφία και ποιο πρόσωπο της ομάδας προτιμάει: «Θα προτιμούσαμε όλοι να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, να είμαστε παράλληλα καλοί στην άμυνα και να γίνει ότι και στο ματς με τον Παναθηναϊκό που κερδίσαμε 4-0».
 
Για τις μεταπτώσεις της ομάδας: «Θα φέρω ως παραδείγματα τα παιχνίδια με Παναιτωλικό και Αστέρα που σίγουρα νιώσαμε πίεση αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο τέλος της ημέρας είναι το αποτέλεσμα αυτό που μένει. Έχουμε καλά διαστήματα και άσχημα, παίζει και ο αντίπαλος, έχει και αυτός την δική του τακτική, πόσο μάλλον αναφερόμενος στο ματς με Αστέρα που ήταν πολύ καλός αντίπαλος. Σημασία όπως είπα όμως έχει ότι σε αυτά τα ματς που υπήρχε πίεση για το τρίποντο κάναμε αυτό που έπρεπε».
 
Για τον Ιντέγε και την κριτική που του ασκείται: «Όταν είσαι φορ ζητάνε όλοι γκολ από εσένα, ωστόσο ο Μπράουν δουλεύει σκληρά μέσα στο ματς, κάνει πολλά πράγματα και βοηθάει την ομάδα. Δεν έχουμε παράπονο από αυτόν, θα έρθουν και τα γκολ».
 
Για το συμβόλαιό του και αν σκέφτεται να ανανεώσει στον Άρη: «Θα περιμένω, είμαι χαρούμενος στον Άρη, το διασκεδάζω περισσότερο εδώ σε σχέση με τον Ατρόμητο. Θα δούμε και την θέληση που υπάρχει από το κλαμπ για να μείνω. Πάντως αυτή την στιγμή δεν το σκέφτομαι».
 
Για τον πανηγυρισμό του που έγινε μπλουζάκι: «Έψαχνα με τον αδερφό μου να κάνω έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό και το έκανα. Είμαι χαρούμενος που άρεσε και πόσο μάλλον στα νέα παιδιά».
 
Για τον Άγγελο Χαριστέα: «Τον ήξερα από το Euro αλλά δεν τον συμπάθησα γιατί μας είχε βάλει εκείνο το γκολ (Ελλάδα-Γαλλία). Έχει θετική ενέργεια, προσπαθεί για το καλύτερο της ομάδας και μας δίνει κίνητρο».
 
Για την σχέση του με τον Καρυπίδη: «Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τον πρόεδρο. Όταν έρχεται στα αποδυτήρια προσπαθεί να μας κάνει πλάκα και να νιώσουμε καλύτερα. Σίγουρα με χαροποιεί ότι ήμουν επιλογή του για να έρθω στην ομάδα».

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