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Ολυμπιακός: Στην εθνική Αλβανίας Κ17 οι Σούφκα και Ρούτσι

Ολυμπιακός: Στην εθνική Αλβανίας Κ17 οι Σούφκα και Ρούτσι

Ολυμπιακός: Στην εθνική Αλβανίας Κ17 οι Σούφκα και Ρούτσι

Οι Σούφκα και Ρούτσι που αγωνίζονται στην Κ17 του Ολυμπιακού κλήθηκαν στην Κ17 της Αλβανίας.

Δύο παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού κλήθηκαν στην Κ17 της Αλβανίας.

Πρόκειται για τους Σούφκα και Ρούτσι της ομάδας Κ17 των Πειραιωτών,  οι οποίοι θα ενισχύσουν αντίστοιχη ηλικιακά ομάδα της Αλβανίας.

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