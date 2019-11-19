Ολυμπιακός: Στην εθνική Αλβανίας Κ17 οι Σούφκα και Ρούτσι

Δύο παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού κλήθηκαν στην Κ17 της Αλβανίας.
Πρόκειται για τους Σούφκα και Ρούτσι της ομάδας Κ17 των Πειραιωτών, οι οποίοι θα ενισχύσουν αντίστοιχη ηλικιακά ομάδα της Αλβανίας.
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ 9vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1vs
ΔΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 5vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 1vs
ΕΛΒΕΤΙΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ 3vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΤΑ 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 123vs
CLEVELAND CAVALIERS 105
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 86vs
INDIANA PACERS 115
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 132vs
CHARLOTTE HORNETS 96
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 132vs
PORTLAND 108
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 101vs
MILWAUKEE BUCKS 115
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 117vs
SAN ANTONIO SPURS 110
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 102vs
MINNESOTA 112
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 85vs
BOSTON CELTICS 99
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 90vs
OKLAHOMA CITY 88
GALATASARAY -vs
UNICAJA -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
VEF RIGA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
ΑΕΚ -vs
RASTA VECHTA -
HAPOEL UNET HOLON -vs
SASSARI -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
TURK TELEKOM -
ANTWERP GIANTS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
DIJON -vs
BONN -
BAXI MANRESA -vs
FILOU OOSTENDE -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -vs
ΙΣΡΑΗΛ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΛΕΤΟΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
GILLINGHAM -vs
SUNDERLAND AFC -
BRADFORD CITY -vs
SHREWSBURY TOWN -
EASTLEIGH -vs
STOURBRIDGE -
BROMLEY -vs
BRISTOL ROVERS -
PETERBOROUGH UNITED -vs
STEVENAGE -
BURTON ALBION -vs
SALFORD CITY -
EXETER CITY -vs
CAMBRIDGE UNITED -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
DONCASTER ROVERS -vs
AFC WIMBLEDON -
Οι Σούφκα και Ρούτσι που αγωνίζονται στην Κ17 του Ολυμπιακού κλήθηκαν στην Κ17 της Αλβανίας.
Δύο παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού κλήθηκαν στην Κ17 της Αλβανίας.
Πρόκειται για τους Σούφκα και Ρούτσι της ομάδας Κ17 των Πειραιωτών, οι οποίοι θα ενισχύσουν αντίστοιχη ηλικιακά ομάδα της Αλβανίας.