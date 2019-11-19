Μεριά: Φόρεσε μάσκα Casa de Papel μαζί με συμπαίκτες του (pic)

Όρεξη για μεταμφιέσεις είχε κατά τη διάρκεια της πτήσης τους για την Ισημερινή Γουινέα ο Γιασίν Μεριά και και άλλοι τέσσερις Τυνήσιοι διεθνείς συμπαίκτες του.
Έτσι είπαν να φορέσουν τις μάσκες από τη γνωστή σειρά Casa de Papel.
Δείτε τι ανέβασε
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ 9vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1vs
ΔΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 5vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 1vs
ΕΛΒΕΤΙΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ 3vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΤΑ 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
LIVE
NEW YORK KNICKS 32vs
CLEVELAND CAVALIERS 20
LIVE
BROOKLYN NETS 2vs
INDIANA PACERS 0
LIVE
TORONTO RAPTORS 5vs
CHARLOTTE HORNETS 0
CHICAGO BULLS -vs
MILWAUKEE BUCKS -
HOUSTON ROCKETS -vs
PORTLAND -
DALLAS MAVERICKS -vs
SAN ANTONIO SPURS -
PHOENIX SUNS -vs
BOSTON CELTICS -
UTAH JAZZ -vs
MINNESOTA -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
OKLAHOMA CITY -
ΑΕΚ -vs
RASTA VECHTA -
VEF RIGA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
HAPOEL UNET HOLON -vs
SASSARI -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
TURK TELEKOM -
ANTWERP GIANTS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
BAXI MANRESA -vs
FILOU OOSTENDE -
DIJON -vs
BONN -
GALATASARAY -vs
UNICAJA -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -vs
ΙΣΡΑΗΛ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΛΕΤΟΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
BURTON ALBION -vs
SALFORD CITY -
EXETER CITY -vs
CAMBRIDGE UNITED -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
DONCASTER ROVERS -vs
AFC WIMBLEDON -
GILLINGHAM -vs
SUNDERLAND AFC -
BRADFORD CITY -vs
SHREWSBURY TOWN -
EASTLEIGH -vs
STOURBRIDGE -
BROMLEY -vs
BRISTOL ROVERS -
PETERBOROUGH UNITED -vs
STEVENAGE -
Ο Γιασίν Μεριά και άλλοι τέσσερις Τυνήσιοι συμπαίκτες του φόρεσαν την μάσκα του Casa de Papel κατά τη διάρκεια της πτήσης τους.
Όρεξη για μεταμφιέσεις είχε κατά τη διάρκεια της πτήσης τους για την Ισημερινή Γουινέα ο Γιασίν Μεριά και και άλλοι τέσσερις Τυνήσιοι διεθνείς συμπαίκτες του.
Έτσι είπαν να φορέσουν τις μάσκες από τη γνωστή σειρά Casa de Papel.
Δείτε τι ανέβασε