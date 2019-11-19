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Μεριά: Φόρεσε μάσκα Casa de Papel μαζί με συμπαίκτες του (pic)

Μεριά: Φόρεσε μάσκα Casa de Papel μαζί με συμπαίκτες του (pic)

Μεριά: Φόρεσε μάσκα Casa de Papel μαζί με συμπαίκτες του (pic)

Ο Γιασίν Μεριά και άλλοι τέσσερις Τυνήσιοι συμπαίκτες του φόρεσαν την μάσκα του Casa de Papel κατά τη διάρκεια της πτήσης τους.

Όρεξη για μεταμφιέσεις είχε κατά τη διάρκεια της πτήσης τους για την Ισημερινή Γουινέα ο Γιασίν Μεριά και και άλλοι τέσσερις Τυνήσιοι διεθνείς συμπαίκτες του.

Έτσι είπαν να φορέσουν τις μάσκες από τη γνωστή σειρά Casa de Papel.

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LA CASA DE PAP

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yassine Meriah (@ymeriah) στις

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