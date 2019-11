Κάθε μέρα που περνάει ο Χουλιάν Κουέστα ανεβάζει περισσότερο ρυθμούς και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Η ΠΑΕ Άρης, ανέβασε βίντεο στα social media με την δουλειά που κάνει ο τερματοφύλακας της ομάδας μαζί με τον φυσιοθεραπευτή, κι έγραψε: «Ο Χουλιάν Κουέστα ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς, έχοντας δίπλα του τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας μας, Τάσο Κατσικά…

On the way back...»