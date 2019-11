Όταν ξέρεις ότι λίγο έμεινε... ________________ #Lazaros #christodoulopoulos #Χριστοδουλοπουλος #olympiakosfc #greeksuperleague #championsleague #gate7

A post shared by Lazaros Christodoulopoulos (@christodoulopoulos77) on Nov 15, 2019 at 2:45am PST