Γιόσεπ Μίσιτς: Ο πιο… επιδραστικός παίκτης της κατηγορίας

Η μπάλα είναι... μυστήριο άθλημα και για αυτό ίσως αποτελεί τον «βασιλιά των σπορ». Είναι κάτι διαφορετικό και για αυτό δεν δύναται να «διαβαστεί» με νούμερα. Η ατάκα «οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια» που την συντροφεύει διαχρονικά αντικατοπτρίζεται του λόγου του αληθές, αλλά τα στατιστικά αποτελούν ένα μπούσουλα.

Στο θέμα μας όμως. Η πεμπτουσία στο ποδόσφαιρο είναι το γκολ. Εχει άλλη... χάρη. Την ίδια στιγμή όμως είναι διαφορετικό να βρίσκεις δίχτυα στο 0-0 και να χαρίζεις τη νίκη στην ομάδα σου. Ή γενικότερα στις περιπτώσεις που ο Χ αγώνας παραμένει ισόπαλος. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τη σημασία κάθε τέρματος που σημειώνεται. Κάθε άλλο. Π.χ. όταν γίνεται το 2-0, τις περισσότερες φορές λέμε «εκεί τελείωσε το ματς». Ολα παίζουν ρόλο και είναι σημαντικά. Αλλά το «έκρινε την αναμέτρηση» είναι το.. κάτι άλλο.

Ετσι προσπαθήσαμε να βρούμε αφαιρετικά τον παίκτη με την μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, επίδραση στη συγκομιδή της ομάδας του. Δηλαδή εκείνον που αν αφαιρέσουμε τα γκολ του, τις ασίστ του και τα πέναλτι που έχει κερδίσει αλλά όμως ευστόχησε κάποιος συμπαίκτης του και όχι ο ίδιος (σε αυτή την περίπτωση λογίζεται μόνο ως τέρμα), τότε η ομάδα του θα είχε την μεγαλύτερη βαθμολογική απώλεια.

And the winner is... Γιόσεπ Μίσιτς! Αν δια μαγείας αύριο το πρωί «αφαιρεθούν» από τον ΠΑΟΚ τα 4 τέρματα και οι 3 τελικές πάσες του Κροάτη χαφ, τότε ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα... χάσει 9 πόντους και από τους 24 θα «καταποντιστεί» στους 15. Πιο συγκεκριμένα ο 24χρονος βρήκε δίχτυα στις νίκες των Θεσσαλονικιών επί του Παναιτωλικού (2-1), ΟΦΗ (1-0), Λαμία (3-0) και στο 2-2 που παραχώρησε στον Αρη. Αυτό «μεταφράζεται» σε 5 βαθμούς, από 2 με Αγρινιώτες, Κρητικούς και 1 με τον «συμπολίτη». Την ίδια στιγμή έδωσε από μία ασίστ στα ματς που κέρδισε ο ΠΑΟΚ με Πανιώνιο (2-1), Ατρόμητο (3-2) και στο 2-2 με τους «κίτρινους». Ετσι στο... πουγκί τους προσέθεσε ακόμη 4 πόντους κόντρα σε «κυανέρυθους» και Περιστέρι (αν «εξαφανιστούν» οι ασίστ του οι αναμετρήσεις θα έληγαν ισόπαλες άρα ο ΠΑΟΚ θα συγκέντρωνε 2 βαθμούς και τώρα πήρε 6), ενώ υπάρχει «κάβα» και εκείνος με τον Αρη (π.χ. το γκολ και η τελική πάσα στον Μάτος χάρισαν τόσο μαζί, όσο και ξεχωριστά 1 πόντο). Το όλο σύνολο λοιπόν 9.

Αμέσως μετά τον Μίσιτς ακολουθούν οι Νέλσον Ολιβέιρα και Πέτρος Μάνταλος της ΑΕΚ, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί του Ολυμπιακού και ο Αμρ Ουάρντα της ΑΕΛ. Οπως αφαιρετικά πήγαμε με τον νεαρό χαφ, έτσι βαδίζουμε και για τους τέσσερις, όπου αν αφαιρέσουμε τα τρία στοιχεία που αναφέραμε και αποτελούν το τοτέμ της επιθετικές/δημιουργικής παρουσίας ενός παίκτη (γκολ, ασίστ, κερδισμένο πέναλτι από το οποίο σκόραρε συμπαίκτης τους), τότε «κιτρινόμαυροι», «ερυθρόλευκοι» και «βυσσινί» θα χάσουν από 8 πόντους. Αυτό δεν σημαίνει πως οι δύο πρώτοι έχουν μαζί δώσει στην Ενωση 16 βαθμούς, αφού πολλές φορές συνεργάστηκαν σε κάποιο τέρμα, με τον Α ή Β τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα. Ο Πορτογάλος στράικερ βρήκε δίχτυα στην ήττα με 2-1 από την Ξάνθη, στο 3-2 της Τρίπολης (+2) και εις διπλούν στο 3-2 επί του Ατρόμητου (+3). Την ίδια στιγμή στο 3-2 επί του Βόλου έδωσε μία ασίστ και κέρδισε το πέναλτι με το οποίο σκόραρε ο Μάνταλος, κάτι που «μεταφράζεται» σε επιπλέον 3 βαθμούς για την Ενωση. Ο διεθνής χαφ από την πλευρά του σημείωσε 2 τέρματα στον αγώνα της Ριζούπολης, όπου έδωσε και μία ασίστ (+3 δηλαδή), ενώ έδωσε από μία τελική πάσα στις νίκες επί του Παναιτωλικού (1-0, +2) και του Ατρομήτου (3-2, +2), όπως και στο 2-2 με τον ΠΑΟΚ (+1), αλλά και στην ήττα της πρεμιέρας από την Ξάνθη.

Οσο για τον Μαροκινό φορ των «ερυθρολεύκων» μετρά μέχρι στιγμής 4 τέρματα, στο 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης (+2), στο 2-1 του «Κλεάνθης Βικελίδης» (+2), στο 5-0 κόντρα στον Βόλο και στο 2-0 με αντίπαλο τη Λαμία. Επειδή όμως στο τελευταίο ματς μοίρασε και την ασίστ στον Σουντανί, στο… πουγκί του μπαίνουν ακόμη 2 κερδισμένοι βαθμοί, που γίνονται 8 επειδή στη Λάρισα κέρδισε το πέναλτι που σκόραρε ο Βαλμπουενά (1-0). Ο 32χρονος έχει ακόμη μία τελική πάσα, στο 2-0 επί του Ατρόμητου πριν την τελευταία διακοπή.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λάρισας έχει από ένα γκολ με μία τελική πάσα στις νίκες της ομάδας του επί του Αρη (3-2, +3) και του Παναθηναϊκού (2-1, +3), ενώ μοίρασε και μία τελική πάσα στο 3-2 κόντρα στον ΟΦΗ (+2). Η ΑΕΛ σε αυτά τα ματς πήρε 9 βαθμούς, αλλά «χωρίς» τα πεπραγμένα του θα είχε 1 (ήττα 2-1 και 1-0 σε Θεσσαλονίκη και ΟΑΚΑ αντίστοιχα, ισοπαλία 2-2 με τους Κρητικούς).

Τους παραπάνω ακολουθούν με 7 «κερδισμένους» πόντους οι Λιβάια και Σφιντέρσκι, των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Κροάτης της Ενωσης κούνησε πλεκτό στο 3-2 της Τρίπολης (+2), στο 1-0 του Αγρινίου (+2) και στο 3-2 επί του Βόλου (+2), ενώ έδωσε από μία ασίστ στο 2-0 με αντίπαλο τη Λαμία και στο 2-2 με τον ΠΑΟΚ (+1). Στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ σημείωσε 2 τέρματα ο Πολωνός στράικερ των Θεσσαλονικιών (+1), όπως και στο 2-1 κόντρα στον Παναιτωλικό (+2), στις νίκες με το ίδιο σκορ επί των Πανιωνίου (+2), Αστέρα Τρίπολης (+2), ενώ τελευταία φορά βρήκε δίχτυα στο 3-0 επί της Λαμίας.

Στη σχετική λίστα βρίσκουμε μετά 6 ποδοσφαιριστές με 5 «κερδισμένους» βαθμούς για την ομάδα τους και πιο συγκεκριμένα τους Μαρκ Φερνάντεθ (Αστέρας Τρίπολης), Ράντομιρ Μιλοσάβλιεβιτς (ΑΕΛ), Γκίας Ζαχίντ (Παναθηναϊκός), Δημήτρη Λημνιό (ΠΑΟΚ), Εργκους Κάτσε (ΑΕΛ) και Φάμπιο Στάρτζεον (Ξάνθη).

Τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν σώνει και ντε ότι οι ομάδες τους δεν θα κέρδιζαν τα ματς που πήραν εφόσον οι προαναφερθέντες έλειπαν, αλλά αποτελούν μία ένδειξη για το πόσο κομβικοί είναι για τη λειτουργία τους. Αλλά όπως είπαμε στην μπάλα οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια. Π.χ. αν αφαιρέσουμε από τον ΟΦΗ τα 5 τέρματα του Σεμέδο, οι κρητικοί θα έχουν πάλι τους ίδιους βαθμούς. Αυτό όμως δεν αναιρεί πως ο 23χρονος είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που βοηθά τα μέγιστα και συγκαταλέγεται στα βαρόμετρά τους.

Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Π.χ. οι Ερικ Γέντρισεκ και Τσούμπα Ακπομ έχουν βρει φέτος 2 φορές δίχτυα, αλλά σε ματς που κρίθηκαν στο γκολ υπέρ του Βόλου και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα και αυτόματα έχουν «προσφέρει» 4 βαθμούς στις ομάδες τους. Οσους και οι Μποτσάνα Αραμπούλι, Γιώργος Μανούσος, Κοσμάς Τσιλιανίδης σε Πανιώνιο, Ατρόμητο και ΟΦΗ αντίστοιχα, παρότι η δική τους ατομική συγκομιδή είναι 5 τέρματα και 1 ασίστ των δύο πρώτων και 5+2 του τελευταίου, Δηλαδή πολλαπλάσια. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως ο ένας είναι πιο χρήσιμος από τον άλλον κ.ο.κ.