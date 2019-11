Βιεϊρίνια: Σκέτη απόλαυση ο «κάπτεν» του ΠΑΟΚ! (vid)

Ο «κάπτεν» των πρωταθλητών Ελλάδας φημίζεται για την ικανότητα του με την μπάλα και παρότι ο αγωνιστικός χώρος του Δημοτικού Σταδίου της Δράμας δεν βοηθούσε, φρόντισε να χαρίσει μια εντυπωσιακή στιγμή στους θεατές του χτεσινού φιλικού αγώνα.

Άλλωστε για τον Αντρέ Βιεϊρίνια οι δύσκολες συνθήκες δεν αποτελούν εμπόδιο να παραδώσει μαθήματα τεχνικής…

#TheLeader #Vieirinha did some Vieirinha's things in Drama against Doxa #DOXAPAOK #FriendlyGame pic.twitter.com/ib3KnlYCnS

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) November 14, 2019