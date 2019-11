Το ταξίδι-αστραπή του Καρυπίδη και η συνάντηση με τους Κινέζους

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης συζήτησε με τον τεχνικό διευθυντή, Άγγελο Χαριστέα, για την ομάδα αλλά και για το κομμάτι της ενίσχυσης. Για την ακρίβεια, πληροφορίες του gazzetta.gr αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες προβλέπεται να «τελειώσει» το θέμα του τερματοφύλακα με την απόκτηση ξένου γκολκίπερ. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν μάλιστα ότι δεν αποκλείεται να επιδιωχθεί η άμεση ενσωμάτωσή του στην ομάδα.

Μετά τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ο κ. Καρυπίδης επέστρεψε άμεσα στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους καθώς συμμετείχε σε δείπνο (σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας) παρουσίας του Chairman of Bank of China, Liu Liange, και του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Ζαββού . Σημειωτέον ότι η Bank of China έχει προγραμματίσει τη δημιουργία υποκαταστημάτων στην Ελλάδα.