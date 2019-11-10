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Κλασικά για τον Ολυμπιακό, θρίλερ κι οι πρώην του να θέλουν να "δείξουν"

Κλασικά για τον Ολυμπιακό, θρίλερ κι οι πρώην του να θέλουν να "δείξουν"

Κλασικά για τον Ολυμπιακό, θρίλερ κι οι πρώην του να θέλουν να "δείξουν"

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τις ιδιαιτερότητες του σημερινού αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.  

Ειδική προσφορά* για τα ντέρμπι της Κυριακής | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι από τα κλασικά θρίλερ του Ολυμπιακού κάθε χρόνο στο Καραϊσκάκη!

 
Το Περιστέρι έχει βρει τον τρόπο και εδώ και πολλά χρόνια κάνει τον Ολυμπιακό να υποφέρει, ακόμη και μέσα στο σπίτι του. Για όποιον το ξεχνάει ο Ατρόμητος μέσα σε μία δεκαετία εχει δύο διπλά στο Καραϊσκάκη (3-2 κι 1-0) για το πρωτάθλημα και δυο λευκές ισοπαλίες για το Κύπελλο, ο δε Ολυμπιακός έχει δύο νίκες με ανατροπή (2-1 από 0-1), άλλες τρεις νίκες στο γκολ (2-1 και 1-0), τρεις νίκες με 2-0 με το δεύτερο γκολ στο 85' η, στις καθυστερήσεις η, με αυτογκόλ κι ένα 4-0 με το σκορ 1-0 ως το 65'...
 
Με αυτά τα δεδομένα, τι άλλο μπορεί να περιμένουμε σήμερα το απόγευμα από ένα ακόμη θρίλερ! Άλλωστε, ο Ατρόμητος φέτος μπορει να μην είναι στα καλυτερα του, αλλά έχασε (2-3) στις καθυστερήσεις κι από τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κι απο την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ...Παρεμπιπτόντως, και στα δυο ματς με τους άλλους διεκδικητές του τίτλου, τα καθοριστικά  γκολ τα έφαγε από στημένες φάσεις, κάτι που ίσως δειχνει ένα δρόμο στον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως εδώ και πολλά παιχνίδια δεν τις αξιοποιεί.
 
Η διαφορά είναι ότι με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ ο Ατρόμητος είχε παίξει με τους δύο πιτσιρικάδες γκολκίπερ του, τον Θεοδωράκη και τον Μαντά, που λόγω απειρίας είχαν δεχθεί αστεία γκολ. Σήμερα όμως πιστεύω οτι θα βάλει τον έμπειρο Μέγερι, που πέρσι στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ατρόμητου.
 
Κατά την γνώμη μου δε ο πλέον επικίνδυνος παίκτης του Ατρόμητου θα είναι ένας άλλος γνώριμος μας, ο Ανδρούτσος, που σαν κρυφός κυνηγός έχει δύο γκολ κι ένα κερδισμένο πέναλτι στα τελευταία παιχνίδια. 
 
Γενικά υπάρχουν πολλοί πρώην παίκτες του Ολυμπιακού στον Ατρόμητο (Μέγερι, Ρισβάνης, Γουτας κι ο Ανδρούτσος που είναι δανεικός) και ξέρουμε όλοι ότι οι πρώην πάντα θέλουν να "δείξουν" εναντίον του Ολυμπιακού και να αποδείξουν ότι έκανε λάθος. Εδώ ο πιτσιρικάς Σάλιακας ήταν ο κορυφαίος της Λαμίας στο δύσκολο 2-0 του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη το Σεπτέμβρη.
 
Με τον Χαρίση και τον Μανούσο σε καλή κατάσταση και με γρήγορους κυνηγούς ο Ατρόμητος θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί την έλλειψη φρεσκάδας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια του. Θα έχει κι αυτός τις απουσίες του (τον κόφτη Μπαένα και τον σέντερ φορ Βέλλιο), αλλά ο Αναστασίου είχε την πολυτέλεια να προετοιμάζει όλη την εβδομάδα την ομάδα του αποκλειστικά γι' αυτό το παιχνίδι, σε αντίθεση με τον Μαρτίνς που έκανε μιάμιση προπόνηση γι' αυτό το ματς.
 
Με την κόπωση από το παιχνίδι με την Μπάγερν στο Μόναχο, με τον Ατρόμητο πάντα εξαιρετικά επικίνδυνο μέσα στο Καραισκάκη και ένα διαιτητή (Σκουλά) που παιζει πάντα σούπερ τον ΠΑΟΚ και ποτέ καλά  τον Ολυμπιακό, προμηνύεται ένα ακόμη δυσκολο παιχνίδι για τους ερυθρόλευκους, που καίγονται να διατηρήσουν το νικηφόρο σερί στο σπίτι τους, για να κρατηθούν μόνοι πρώτοι στην κορυφή.
 
Φέτος όλα τα παιχνίδια τους ακόμη και μέσα στο Καραϊσκάκη είναι οριακά: 1-0 με τον Αστέρα, 2-1 με τον ΟΦΗ, 2-0 με την ΑΕΚ με το σκορ 1-0 ως το 77', 2-0 με τη Λαμία με το 0-0 ως το 60', ακόμη και το 5-0 με το Βόλο να είναι 1-0 ως το 70'...
 
Όχι ότι θα χάλαγε τον Ολυμπιακό να το συνέχιζε και σήμερα, οριακά...

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