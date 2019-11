Βαλμπουενά: «Δεν θα παίξω με Ατρόμητο, είναι μεγάλο το ρίσκο»

Εκτός από το ματς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο θα μείνει ο Ματιέ Βαλμπουενά, όπως είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες ώρες αλλά και μετά από την δήλωση του ίδιου του παίκτη.

Ο Γάλλος άσος, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, επιβεβαίωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο κυριακάτικο ματς, χαρακτηρίζοντας «ριψοκίνδυνο» ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως τόνισε ότι θα επανέλθει ακόμα πιο δυνατός.

«Δεν θα παίξω αύριο. Είναι μεγάλο το ρίσκο. Θα αναρρώσω ακόμα περισσότερο και θα επιστρέψω πιο δυνατός μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες», ανέφερε συγκεκριμένα ο Ματιέ Βαλμπουενά.

I won’t play tomorrow. It’s too risky. I will recover more and be back stronger after the international break.

