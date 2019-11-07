Η Λαμία σημείωσε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του Βόλου εντός έδρας και ο σύλλογος δημιούργησε το βίντεο της παρακάμερας του ματς, με τα καλύτερα στιγμιότυπα από... άλλη οπτική γωνία.
Δείτε το βίντεο:
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 0vs
TOTTENHAM HOTSPUR 4
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 1vs
JUVENTUS 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 1vs
CLUB BRUGGE 0
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 6vs
GALATASARAY 0
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO ZAGREB 3vs
SHAKHTAR DONETSK 3
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTA 1vs
MANCHESTER CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
BAYER 04 LEVERKUSEN 2vs
ATLETICO MADRID 1
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 50vs
ΑΕΚ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 88vs
MACCABI RISHON 77
ZENIT PETERSBURG -vs
BC KHIMKI -
CRVENA ZVEZDA -vs
REAL MADRID -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ANADOLU EFES -
MACCABI TEL AVIV -vs
ALBA BERLIN -
MILANO -vs
KIROLBET BASKONIA -
LIVE
LOS ANGELES CLIPPERS 97vs
MILWAUKEE BUCKS 105
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 122vs
NEW YORK KNICKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 121vs
WASHINGTON WIZARDS 106
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 124vs
SACRAMENTO KINGS 120
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 93vs
CHICAGO BULLS 113
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 129vs
GOLDEN STATE 112
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 137vs
MINNESOTA 121
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 107vs
ORLANDO MAGIC 106
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 106vs
PHILADELPHIA 76ERS 104
FC ASTANA -vs
AZ ALKMAAR -
FC KOBENHAVN -vs
DYNAMO KYIV -
STANDARD LIEGE -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
BASEL -vs
GETAFE CF -
LAZIO -vs
CELTIC -
LASK LINZ -vs
PSV EINDHOVEN -
DUDELANGE -vs
SEVILLA FC -
ROSENBORG -vs
SPORTING -
FK KRASNODAR -vs
TRABZONSPOR -
APOEL NICOSIA -vs
QARABAG AGDAM -
CFR CLUJ -vs
STADE RENNES -
LUGANO -vs
MALMO FF -
MANCHESTER UNITED -vs
PARTIZAN -
SPORTING BRAGA -vs
BESIKTAS -
RANGERS -vs
FC PORTO -
FEYENOORD ROTTERDAM -vs
BSC YOUNG BOYS -
WOLVES -vs
SLOVAN BRATISLAVA -
BORUSSIA M'GLADBACH -vs
AS ROMA -
OLEKSANDRIYA -vs
AS SAINT-ETIENNE -
FERENCVAROS -vs
CSKA MOSCOW -
VFL WOLFSBURG -vs
KAA GENT -
WOLFSBERGER AC -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
ESPANYOL BARCELONA -vs
LUDOGORETS RAZGRAD -
KAPOSVAR -vs
UVC RIED/INNKREIS -
HAOK MLADOST -vs
SK ZADRUGA AICH/DOB -
Δείτε τις καλύτερες στιγμές που δεν έδειξε ο τηλεοπτικός φακός από τη νίκη που πέτυχε η Λαμία απέναντι στον Βόλο (1-0).
Η Λαμία σημείωσε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του Βόλου εντός έδρας και ο σύλλογος δημιούργησε το βίντεο της παρακάμερας του ματς, με τα καλύτερα στιγμιότυπα από... άλλη οπτική γωνία.
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