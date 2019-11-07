ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • NBA
  • UEFA EUROPA LEAGUE
  • CHALLENGE CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Λαμία: Η παρακάμερα της νίκης κόντρα στον Βόλο

Λαμία: Η παρακάμερα της νίκης κόντρα στον Βόλο

Λαμία: Η παρακάμερα της νίκης κόντρα στον Βόλο

Δείτε τις καλύτερες στιγμές που δεν έδειξε ο τηλεοπτικός φακός από τη νίκη που πέτυχε η Λαμία απέναντι στον Βόλο (1-0).

Η Λαμία σημείωσε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του Βόλου εντός έδρας και ο σύλλογος δημιούργησε το βίντεο της παρακάμερας του ματς, με τα καλύτερα στιγμιότυπα από... άλλη οπτική γωνία.

Δείτε το βίντεο:

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Ποδόσφαιρο

Περιμένει τον Στάικο η Νίκη Βόλου

Ποδόσφαιρο

Άνετη νίκη της Εθνικής Γυνακών επί του Μαυροβουνίου

Ποδόσφαιρο

Τα εισιτήρια του Βολος-Παναιτωλικός

Ποδόσφαιρο

Fantasy της Super League 1: Η καλύτερη ενδεκάδα της 9ης αγωνιστικής

Ποδόσφαιρο

Βενγκέρ: «Σίγουρα θα συζητούσα με την Μπάγερν»

Best of internet