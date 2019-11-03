Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στην Τούμπα με τον Γκίας Ζαχίντ στο 44'. Αμέσως, τόσο ο Νορβηγός σκόρερ όσο και οι συμπαίκτες του κατευθύνθηκαν στον «πράσινο» πάγκο και ξέσπασαν με έντονους πανηγυρισμούς, ένα κουβάρι μαζί με το τεχνικό τιμ.
LIVE
ΠΑΟΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 3vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
EVERTON FC 1vs
TOTTENHAM HOTSPUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
CRYSTAL PALACE 0vs
LEICESTER CITY 2
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 0vs
ATHLETIC BILBAO 0
AC MILAN -vs
LAZIO -
GRANADA CF -vs
REAL SOCIEDAD -
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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
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ΠΑΟΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 3vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
REAL VALLADOLID 3vs
MALLORCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 0vs
ATHLETIC BILBAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
OSASUNA 4vs
DEPORTIVO ALAVES 2
ΤΕΛΙΚΟ
CD LEGANES 1vs
SD EIBAR 2
ΤΕΛΙΚΟ
CELTA DE VIGO 0vs
GETAFE CF 1
GRANADA CF -vs
REAL SOCIEDAD -
ΤΕΛΙΚΟ
CRYSTAL PALACE 0vs
LEICESTER CITY 2
ΤΕΛΙΚΟ
EVERTON FC 1vs
TOTTENHAM HOTSPUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTA 0vs
CAGLIARI 2
ΤΕΛΙΚΟ
GENOA CFC 1vs
UDINESE 3
ΤΕΛΙΚΟ
LECCE 2vs
US SASSUOLO 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLAS VERONA 2vs
BRESCIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ACF FIORENTINA 1vs
PARMA 1
AC MILAN -vs
LAZIO -
ΤΕΛΙΚΟ
FORTUNA DUSSELDORF 2vs
1. FC KOLN 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC AUGSBURG 2vs
FC SCHALKE 04 3
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 87vs
DENVER NUGGETS 91
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 113vs
BROOKLYN NETS 109
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 109vs
MINNESOTA 131
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 105vs
PHOENIX SUNS 114
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 115vs
TORONTO RAPTORS 105
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 87vs
CHARLOTTE HORNETS 93
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 128vs
PHILADELPHIA 76ERS 129
INDIANA PACERS -vs
CHICAGO BULLS -
LIVE
FORTITUDO BOLOGNA 59vs
GERMANI BAS. BRESCIA 68
ΤΕΛΙΚΟ
HAPPY CASA BRINDISI 75vs
UMANA REYER VENEZIA 71
ΤΕΛΙΚΟ
REGGIANA 59vs
VIRTUS BOLOGNA 79
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 93vs
OPENJOBMETIS VARESE 69
ΤΕΛΙΚΟ
ORIORA PISTOIA 76vs
ALMA TRIESTE 72
ΤΕΛΙΚΟ
DE LONGHI TREVISO 85vs
VL PESARO 75
VANOLI BAS. CREMONA -vs
RED OCTOBER CANTU -
LIVE
VALENCIA 23vs
GRAN CANARIA 20
LIVE
FC BARCELONA 21vs
FUENLABRADA 24
ΤΕΛΙΚΟ
UNICAJA 79vs
REAL BETIS 71
ΤΕΛΙΚΟ
JOVENTUT BADALONA 101vs
MONBUS OBRADOIRO 77
ΤΕΛΙΚΟ
ESTUDIANTES 72vs
IBEROSTAR TENERIFE 74
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 89vs
REAL MADRID 91
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 86vs
AFYON BELEDIYE 80
ΤΕΛΙΚΟ
ANADOLU EFES 108vs
SIGORTAM.NET ITU 62
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 83vs
BAHCESEHIR KOLEJI 76
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 72vs
BURSASPOR 62
ΤΕΛΙΚΟ
DENIZLISPOR 0vs
SIVASSPOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
KASIMPASA 2vs
YENI MALATYASPOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAYSERISPOR 1vs
FENERBAHCE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 3vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 4vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK KRASNODAR 2vs
ROSTOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GIRONDINS BORDEAUX 2vs
FC NANTES 0
ΤΕΛΙΚΟ
OGC NICE 2vs
REIMS 0
AS SAINT-ETIENNE -vs
AS MONACO -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 3vs
ΚΗΦΙΣΙA 0
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των παικτών του Παναθηναϊκού μετά το γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον σκόρερ Γκίας Ζαχίντ και τους υπόλοιπους να πηγαίνουν κατευθείαν στον πάγκο και να γίνονται όλοι ένα στους πανηγυρισμούς.
Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στην Τούμπα με τον Γκίας Ζαχίντ στο 44'. Αμέσως, τόσο ο Νορβηγός σκόρερ όσο και οι συμπαίκτες του κατευθύνθηκαν στον «πράσινο» πάγκο και ξέσπασαν με έντονους πανηγυρισμούς, ένα κουβάρι μαζί με το τεχνικό τιμ.