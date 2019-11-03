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ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Πράσινο» ξέσπασμα στο 0-1

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Πράσινο» ξέσπασμα στο 0-1

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Πράσινο» ξέσπασμα στο 0-1

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των παικτών του Παναθηναϊκού μετά το γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον σκόρερ Γκίας Ζαχίντ και τους υπόλοιπους να πηγαίνουν κατευθείαν στον πάγκο και να γίνονται όλοι ένα στους πανηγυρισμούς.

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στην Τούμπα με τον Γκίας Ζαχίντ στο 44'. Αμέσως, τόσο ο Νορβηγός σκόρερ όσο και οι συμπαίκτες του κατευθύνθηκαν στον «πράσινο» πάγκο και ξέσπασαν με έντονους πανηγυρισμούς, ένα κουβάρι μαζί με το τεχνικό τιμ.

 

 

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