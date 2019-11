Στη διάθεση των φιλάθλων του ΟΦΗβρίσκονται τα εισιτήρια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα γίνει στις 9/11 (19:30) στο γήπεδο "Θ. Βαρδινογιάννης", στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. Υπενθυμίζουμε ότι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗπροϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι η απόκτηση της "Κάρτας Φίλου ΟΦΗ", η οποία κοστίζει 10 ευρώ (ΟΛΑ τα έσοδα θα διατεθούν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για τις ανάγκες των τμημάτων του), την πληρώνετε ΜΟΝΟ μία φορά και ισχύει για ΟΛΗ τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν 2019-20. Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής: ΘΥΡΑ 1 , 4 και 5 : ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15 € , ΠΑΙΔΙΚΟ 7,5 € ΘΥΡΑ 2 , 3 και 8 : ΚΑΝΟΝΙΚΟ 30€ , ΠΑΙΔΙΚΟ 15€ ΘΥΡΑ 7 , 9 VIP "Ευγένιος Γκέραρντ" : ΚΑΝΟΝΙΚΟ 40 € (Έπειτα από απόφαση της αστυνομίας, στη ΘΥΡΑ 6 του γηπέδου «Θ. Βαρδινογιάννης» θα κυκλοφορήσουν 400 εισιτήρια, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, με την τιμή τους να ανέρχεται στα 25€) Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους του ΟΦΗ θα γίνεται από το OFI FC Official Store, που βρίσκεται επί της οδού Καντάνου, δίπλα στη Θύρα 9 του γηπέδου "Θ. Βαρδινογιάννης" και από τo γραφείo της ΠΑΕ ΟΦΗ στο γήπεδο "Θ. Βαρδινογιάννης", τo οποίo θα λειτουργήσει και το Σάββατο 2/11 από τις 10:00 ως τις 15:00. Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ θα τεθούν προς διάθεση μόνο 300 παιδικά εισιτήρια, στις Θύρες 1, 2, 3, 4, 5 και 8, με τις θέσεις να κατανέμονται αναλογικά με τη χωρητικότητα κάθε θύρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση παιδικού εισιτηρίου είναι να συνοδεύεται από κανονικό εισιτήριο ενήλικα. Το παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά γεννημένα από το 2009 κι έπειτα, ενώ μπορείτε να το προμηθευτείτε ΜΟΝΟ από τα γραφεία της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, στο γήπεδο "Θ. Βαρδινογιάννης", επί της οδού Καντάνου (δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9). ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για την αποφυγή της όποιας ταλαιπωρίας, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 σας συστήνει την ηλεκτρονική αγορά τόσο του εισιτηρίου σας όσο και της "Κάρτας Φίλου ΟΦΗ", καθώς και την έγκαιρη άφιξή σας στο γήπεδο. Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. #oficrete #oficretefc #ofifc #ofitickets #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete

