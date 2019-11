ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι που έχει πάντα γκολ

Είναι το μεγαλύτερο ματς της 9ης αγωνιστικής. Ο φορμαρισμένος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετράει 43 σερί ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα και προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Βόλου.

Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έχασε την προηγούμενη εβδομάδα εντός έδρας από την Λάρισα (1-2) και μεσοβδόμαδα νίκησε με 3-1 την Παναχαϊκή μέσα στην Πάτρα.

Aγνοείται το 0-0 στα μεταξύ τους ματς

Εχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λέμε πως το 0-0 σε ντέρμπι είναι και το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Ομως ειδικά στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (αλλά και στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ) αυτό αγνοείται!

Για την ακρίβεια την τελευταία φορά που οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα ήταν πριν έντεκα χρόνια! Για την ακρίβεια στις 19 Οκτωβρίου του 2008 όταν και δεν είχαν σκοράρει στο μεταξύ τους αγώνα στην Τούμπα.

Στα επόμενα 38 ματς έχουμε δει τουλάχιστον ένα γκολ.

Το σερί του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό

Κάνουν αντίθετες πορείες τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα έκανε και το double πέρσι την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Κι αυτό φαίνεται και στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Στα τέσσερα τελευταία ματς ο ΠΑΟΚ μετράει ισάριθμες νίκες. Και μάλιστα νίκες χωρίς να έχει δεχτεί γκολ!

Την σεζόν 2017/18 νίκησε 4-0 εντός και 3-0 εκτός. Πέρσι 2-0 εντός και 2-0 εκτός...

