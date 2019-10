Ο @psap1976 σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 προσφέρουν σε δημοπρασία την φορεμένη φανέλα του Κοσμά Τσιλιανίδη @kosmas_tsilia με τις υπογραφές όλων των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην οικογένεια του μικρού Παναγιώτη - Ραφαήλ! Ας βοηθήσουμε ΟΛΟΙ για να "ανέβει" το ποσό όσο το δυνατόν περισσότερο!!!

A post shared by OFI Crete F.C. (@oficretefc) on Oct 29, 2019 at 11:43am PDT