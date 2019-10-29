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Ανακοίνωση έπος της Ξάνθης για το ματς με τον ΟΦΗ: «ΟΚ,ΟΚ sir»

Ανακοίνωση έπος της Ξάνθης για το ματς με τον ΟΦΗ: «ΟΚ,ΟΚ sir»

Ανακοίνωση έπος της Ξάνθης για το ματς με τον ΟΦΗ: «ΟΚ,ΟΚ sir»

Η Ξάνθη έβγαλε ανακοίνωση για την διαιτησία του αγώνα με τον ΟΦΗ και όπως πάντα έκανε την διαφορα με τον ευρηματικό της τρόπο...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Α: «Σσσσσ… Μην μιλάτε…»
Β: «Μα σας παρακαλώ, δεν βλέπετε τι γίνεται;;;;»

Α: «Σσσσσ… Μην μιλάτε, γιατί θα δείτε χειρότερα.»
Β: «ΟΚ, ΟΚ SIR! Sorry to bother you.»

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