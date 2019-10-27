ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • PREMIER LEAGUE
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • STOIXIMAN.GR GREEK BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • PREMIER LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SUPER LEAGUE 2
  • LIGUE 1
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ολυμπιακός
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ολυμπιακός: Πανηγυρισμός... διαλογισμός (pics)

Ολυμπιακός: Πανηγυρισμός... διαλογισμός (pics)

Ολυμπιακός: Πανηγυρισμός... διαλογισμός (pics)

Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν πρωτότυπα μόλις ο Σεμέδο άνοιξε απόψε το σκορ

Ο Σεμέδο άνοιξε το σκορ στο αποψινό ντέρμπι και οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με έναν πρωτότυπο τρόπο. Εκατσαν μπροστά από τους οργανωμένους φίλους τους και... διαλογίστηκαν. 

 

 

 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Η mini movie της 4ης αγωνιστικής της Euroleague (vid)

Ποδόσφαιρο

Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4-2: Παραμένει στην κορυφή! (vid)

Ποδόσφαιρο

Τα στιγμιότυπα της Serie A (vids)

Ποδόσφαιρο

Ρόμα – Μίλαν 2-1: Ολο και πιο χαμηλά (vid)

Ποδόσφαιρο

Γιοβάνοβιτς: «Μία νίκη...»

Ποδόσφαιρο

Οι οπαδοί της Άρσεναλ αποδοκίμασαν έντονα τον Τζάκα και εκείνος τα... πήρε και τους έβρισε (vid)

Best of internet