Ολυμπιακός: Πανηγυρισμός... διαλογισμός (pics)

Ο Σεμέδο άνοιξε το σκορ στο αποψινό ντέρμπι και οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με έναν πρωτότυπο τρόπο. Εκατσαν μπροστά από τους οργανωμένους φίλους τους και... διαλογίστηκαν.
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
TOTTENHAM HOTSPUR 1
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
ΤΕΛΙΚΟ
ARSENAL 2vs
CRYSTAL PALACE 2
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 1vs
MANCHESTER UNITED 3
ΤΕΛΙΚΟ
AS ROMA 2vs
AC MILAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
B. MONCHENGLADBACH 4vs
EINTRACHT FRANKFURT 2
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CELTA DE VIGO 0vs
REAL SOCIEDAD 1
ΤΕΛΙΚΟ
GRANADA CF 1vs
REAL BETIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEVANTE UD 0vs
ESPANYOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
SEVILLA FC 2vs
GETAFE CF 0
OSASUNA -vs
VALENCIA CF -
ΤΕΛΙΚΟ
NEWCASTLE UNITED 1vs
WOLVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
ARSENAL 2vs
CRYSTAL PALACE 2
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 1vs
MANCHESTER UNITED 3
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
TOTTENHAM HOTSPUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC BOLOGNA 2vs
SAMPDORIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
TORINO FC 1vs
CAGLIARI 1
ΤΕΛΙΚΟ
SPAL 1vs
SSC NAPOLI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTA 7vs
UDINESE 1
ΤΕΛΙΚΟ
AS ROMA 2vs
AC MILAN 1
ACF FIORENTINA -vs
LAZIO -
ΤΕΛΙΚΟ
VFL WOLFSBURG 0vs
FC AUGSBURG 0
ΤΕΛΙΚΟ
B. MONCHENGLADBACH 4vs
EINTRACHT FRANKFURT 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 75vs
ΑΕΚ 67
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 126vs
MIAMI HEAT 131
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 111vs
PHILADELPHIA 76ERS 117
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 95vs
BOSTON CELTICS 118
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 103vs
ORLANDO MAGIC 99
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 84vs
TORONTO RAPTORS 108
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 126vs
NEW ORLEANS PELICANS 123
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
INDIANA PACERS 99
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 124vs
WASHINGTON WIZARDS 122
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 113vs
SACRAMENTO KINGS 81
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 130vs
LOS ANGELES CLIPPERS 122
OKLAHOMA CITY -vs
GOLDEN STATE -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
BROOKLYN NETS -
LIVE
ZARAGOZA 81vs
FC BARCELONA 75
LIVE
IBEROSTAR TENERIFE 18vs
KIROLBET BASKONIA 16
ΤΕΛΙΚΟ
BILBAO BASKET 92vs
FUENLABRADA 80
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 94vs
BAXI MANRESA 74
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 86vs
MORABANC ANDORRA 81
LIVE
FORTITUDO BOLOGNA 63vs
ORIORA PISTOIA 59
ΤΕΛΙΚΟ
VIRTUS ROMA 73vs
MILANO 79
ΤΕΛΙΚΟ
OPENJOBMETIS VARESE 102vs
HAPPY CASA BRINDISI 78
ΤΕΛΙΚΟ
VL PESARO 65vs
REGGIANA 90
RED OCTOBER CANTU -vs
SASSARI -
ΤΕΛΙΚΟ
BUYUKCEKMECE 80vs
BANDIRMA B.I.K. 104
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 83vs
FENERBAHCE BEKO 64
ΤΕΛΙΚΟ
TURK TELEKOM 85vs
DARUSSAFAKA TEKFEN 70
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 0vs
ZENIT ST PETERSBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
CSKA MOSCOW 0vs
DINAMO MOSKVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 0vs
SPARTAK MOSKVA 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK KRASNODAR 1vs
ORENBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
YENI MALATYASPOR 4vs
KAYSERISPOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
GENCLERBIRLIGI 0vs
DENIZLISPOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOZTEPE 1vs
KASIMPASA 4
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 1vs
GALATASARAY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 2vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 3vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
STADE RENNES 3vs
TOULOUSE FC 2
ΤΕΛΙΚΟ
AS SAINT-ETIENNE 2vs
AMIENS SC 2
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν πρωτότυπα μόλις ο Σεμέδο άνοιξε απόψε το σκορ
Ο Σεμέδο άνοιξε το σκορ στο αποψινό ντέρμπι και οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με έναν πρωτότυπο τρόπο. Εκατσαν μπροστά από τους οργανωμένους φίλους τους και... διαλογίστηκαν.