Με 4-3-3 και Σουντανί, Παπαδόπουλο ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Πέδρο Μαρτίνς θα ξεκινήσει το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ με τον Σα στο τέρμα, τους Σεμέδο, Παπαδόπουλο στο κέντρο της άμυνας, τον Τσιμίκα αριστερό μπακ και τον Ομάρα δεξί. Στο κέντρο την τριάδα θα αποτελέσουν οι Καμαρά, Μπουχαλάκης και Γκιγιέρμε και δίπλα στον Ελ Αραμπί θα είναι οι Σουντανί και Ποντένσε. Στο πάγκο για τους Πειραιώτες θα είναι οι: Αλέν, Γκερέρο, Μασούρας, Μεριά, Λοβέρα, Γκασπάρ και Ραντζέλοβιτς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ! / The line-up for today's match against AEK FC! #Οlympiacos #Slgr #Football #LineUp pic.twitter.com/S7Q0X72heP

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 27, 2019