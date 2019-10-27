Βράνιες: «Τα λέμε απόψε στον Πειραιά» (pic)

Ο Βράνιες δηλώνει πανέτοιμος και αποφασισμένος για το μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ στο φαληρικό γήπεδο, αναρτώντας μια φωτογραφία στο Instagram και γράφοντας: «Τα λέμε απόψε στον Πειραιά».
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
LIVERPOOL FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
ARSENAL -vs
CRYSTAL PALACE -
NORWICH CITY -vs
MANCHESTER UNITED -
AS ROMA -vs
AC MILAN -
B. MONCHENGLADBACH -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
CELTA DE VIGO -vs
REAL SOCIEDAD -
GRANADA CF -vs
REAL BETIS -
LEVANTE UD -vs
ESPANYOL -
SEVILLA FC -vs
GETAFE CF -
OSASUNA -vs
VALENCIA CF -
NEWCASTLE UNITED -vs
WOLVES -
ARSENAL -vs
CRYSTAL PALACE -
NORWICH CITY -vs
MANCHESTER UNITED -
LIVERPOOL FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
FC BOLOGNA -vs
SAMPDORIA -
ATALANTA -vs
UDINESE -
TORINO FC -vs
CAGLIARI -
SPAL -vs
SSC NAPOLI -
AS ROMA -vs
AC MILAN -
ACF FIORENTINA -vs
LAZIO -
VFL WOLFSBURG -vs
FC AUGSBURG -
B. MONCHENGLADBACH -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 126vs
MIAMI HEAT 131
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 111vs
PHILADELPHIA 76ERS 117
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 95vs
BOSTON CELTICS 118
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 103vs
ORLANDO MAGIC 99
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
INDIANA PACERS 99
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 84vs
TORONTO RAPTORS 108
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 126vs
NEW ORLEANS PELICANS 123
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 124vs
WASHINGTON WIZARDS 122
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 113vs
SACRAMENTO KINGS 81
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 130vs
LOS ANGELES CLIPPERS 122
OKLAHOMA CITY -vs
GOLDEN STATE -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
BROOKLYN NETS -
LIVE
BUYUKCEKMECE 42vs
BANDIRMA B.I.K. 57
GALATASARAY -vs
FENERBAHCE BEKO -
TURK TELEKOM -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
YENI MALATYASPOR -vs
KAYSERISPOR -
GENCLERBIRLIGI -vs
DENIZLISPOR -
GOZTEPE -vs
KASIMPASA -
BESIKTAS -vs
GALATASARAY -
KRYLIA SOVETOV -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
SPARTAK MOSKVA -
CSKA MOSCOW -vs
DINAMO MOSKVA -
FK KRASNODAR -vs
ORENBURG -
BILBAO BASKET -vs
FUENLABRADA -
REAL MADRID -vs
BAXI MANRESA -
REAL BETIS -vs
MORABANC ANDORRA -
ZARAGOZA -vs
FC BARCELONA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
KIROLBET BASKONIA -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
VIRTUS ROMA -vs
MILANO -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VL PESARO -vs
REGGIANA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ORIORA PISTOIA -
RED OCTOBER CANTU -vs
SASSARI -
STADE RENNES -vs
TOULOUSE FC -
AS SAINT-ETIENNE -vs
AMIENS SC -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
Αποφασισμένος για το σημερινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη είναι ο Όγκνιεν Βράνιες.
Ο Βράνιες δηλώνει πανέτοιμος και αποφασισμένος για το μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ στο φαληρικό γήπεδο, αναρτώντας μια φωτογραφία στο Instagram και γράφοντας: «Τα λέμε απόψε στον Πειραιά».