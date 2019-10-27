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Βράνιες: «Τα λέμε απόψε στον Πειραιά» (pic)

Βράνιες: «Τα λέμε απόψε στον Πειραιά» (pic)

Βράνιες: «Τα λέμε απόψε στον Πειραιά» (pic)

Αποφασισμένος για το σημερινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη είναι ο Όγκνιεν Βράνιες.

Ο Βράνιες δηλώνει πανέτοιμος και αποφασισμένος για το μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ στο φαληρικό γήπεδο, αναρτώντας μια φωτογραφία στο Instagram και γράφοντας: «Τα λέμε απόψε στον Πειραιά».

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