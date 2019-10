Γαβαλάς: «Δρομολογούμε δράσεις για την ενίσχυση του αγώνα του μικρού Παναγιώτη – Ραφαήλ»

Χαρά για τη νίκη επί ενός εξαιρετικού αντιπάλου, σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον έως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Χαρά για τα χαμόγελα των εκατοντάδων παιδιών τα οποία φιλοξενήσαμε στη θύρα 30, μετά την «επίθεση αγάπης» που τους έγινε από τους θεατές και τις δύο ομάδες πριν από τη σέντρα, με εκατοντάδες Leone. Πολλά από αυτά τα παιδιά, έζησαν για πρώτη φορά από κοντά έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Καραϊσκάκη. Ελπίζουμε να θυμούνται για πολλά χρόνια αυτή τη βραδιά. Ως Ολυμπιακός, θέλουμε να εντάξουμε στην ποδοσφαιρική καθημερινότητά μας, στιγμές σαν αυτές που είδαμε το Σαββατόβραδο. Άλλωστε η δύναμη του ποδοσφαίρου είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να προσφέρει εκτός από χαρά και συγκινήσεις, ακόμα και λύσεις. Στον αγώνα της Τρίτης με την Μπάγερν και εν συνεχεία στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή, θα δρομολογήσουμε δράσεις για την ενίσχυση του αγώνα του μικρού Παναγιώτη – Ραφαήλ. Είμαστε σίγουροι πως ο κόσμος του Ολυμπιακού θα βοηθήσει τα μέγιστα για να βγει νικητής ο μικρός μαχητής. #olympiacos #olympiacosfc #happy #children #football #power @olympiacosfc @oficretefc

