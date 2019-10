ΠΑΟΚ κόντρα σε κλειστές άμυνες, κλειστά μυαλά και άλλα…

Δέκα αγώνες έχει δώσει μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ. Τέσσερις στην Ευρώπη και έξι στο πρωτάθλημα. Αν αναλύσουμε τα παιχνίδια της ομάδας του Φερέιρα, θα διαπιστώσουμε ότι οι καλύτερες εμφανίσεις έχουν γίνει εκτός έδρας.

Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, είχε αρκετά καλά διαστήματα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, έκανε καλή εμφάνιση με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, ενώ διαστήματα είχε και με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Αντιθέτως, δεν άρεσε με Πανιώνιο, Παναιτωλικό, αλλά και Άρη στην Τούμπα. (Το ΠΑΟΚ-Σλόβαν ήταν ιδιαίτερο και θα το σχολιάσουμε…).

Μέχρι τώρα λοιπόν, είναι φανερό ότι αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ με τη νέα της φιλοσοφία και ειδικά τον τρόπο που αναπτύσσεται, τα καταφέρνει καλύτερα σε πιο ανοικτά γήπεδα, αυτά που κυρίως «βρίσκει» εκτός έδρας. Σε τέτοιες εκτός έδρας καταστάσεις το 3-4-2-1 ή το νέο 3-1-5-1 βρίσκει καλύτερη εφαρμογή. Όταν ο ΠΑΟΚ αναπτύσσεται σε αυτό το σχηματισμό, πολύ μεγάλο βάρος πέφτει στους παίκτες που βρίσκονται (κλειστά) πίσω από τον φορ. Είδαμε με Ατρόμητο και ΑΕΚ για παράδειγμα, πόσο καλά συνεργάστηκαν πίσω από τον φορ οι Μπίσεσβαρ-Μίσιτς-Πέλκας ή Ελ Καντουρί, σε ματς όπου πλάτος έδιναν οι Λημνιός και Γιαννούλης.

Αυτός ο σχηματισμός σε εντός έδρας παιχνίδι, απέναντι σε πιο κλειστές άμυνες (όπως αυτή της Λαμίας αύριο) δεν έχει βοηθήσει μέχρι τώρα.

Αντιθέτως… Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιξε καθαρό 4-4-2 μέσα στην Τούμπα και απέναντι σε κλειστή άμυνα, στο δεύτερο μέρος με τη Σλόβαν, δημιούργησε 20 τελικές και πέτυχε τρία γκολ σε 45 λεπτά! Τότε που (για παράδειγμα) ο Μάτος ανέβαινε κανονικά και πλαγιοκοπούσε από την πλευρά του σε συνεργασίες με τον χαφ που είχε μπροστά.

Όλα αυτά τα έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι νωρίς ακόμη για οριστικά συμπεράσματα, αλλά ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Λαμία που θα προσπαθήσει να οργανωθεί καλά πίσω, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η αντίδραση του ΠΑΟΚ. Σε 3-1-5-1 όταν επιτίθεται ή κάτι άλλο;

Κλείνοντας βέβαια και επειδή γράψαμε για σχήματα και συστήματα, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πέρα και πάνω από κάθε σχηματισμό, το παιχνίδι και η απόδοση της κάθε ομάδες εξαρτάται πρωτίστως από τη διάθεση και την ενέργεια που βγάζουν οι παίκτες και μετά από τη διάταξη τους σε φάση άμυνας ή επίθεσης.

Για να δούμε αύριο τι διάθεση θα βγάλουν οι ασπρόμαυροι…

* Ναι! Όλα όσα ακολούθησαν του σεμιναρίου για το VAR ήταν για γέλια και για κλάματα, ειδικά για κάποιον ουδέτερο παρατηρητή, για εκείνον που μπορεί να μην ξέρει πολλά-πολλά και προσπαθεί απλά να ενημερωθεί και βλέπει τα μύρια όσα. (Αν και εδώ ήταν ξεκάθαρο ποια πλευρά είχε στοιχεία και επώνυμες μαρτυρίες και στο τέλος δικαιώθηκε και από το ηχητικό και ποια πλευρά προσπαθούσε με θεωρίες να κάνει το άσπρο-μαύρο).

Επί της ουσίας οι ομάδες (όχι όλες) έθεσαν υπόψη του Ισπανού Γκόμεζ μερικές πολυσυζητημένες φάσεις του φετινού πρωταθλήματος και αυτός βρήκε την ευκαιρία να τις σχολιάσει από δύο πλευρές. Την υποκειμενική, όσον αφορά την ουσία της φάσης όπως εκείνος την είδε, αλλά και την αντικειμενική με βάση τη χρήση του VAR σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις.

Για τη φάση του ΑΕΚ-ΠΑΟΚ είπε ξεκάθαρα όσον αφορά στο υποκειμενικό κομμάτι της: «There is a possible foul». Αυτό είδε, αυτό εξέφρασε και φυσικά συμφωνεί με την πλειοψηφία για την ανατροπή του Ντόουγκλας Αουγκούστο που οδήγησε στο 2-2. «There is a possible foul». Συγκεκριμένα και αυτολεξεί!

Στη συνέχεια πέρασε στην ανάλυση της χρήσης του VAR. Και είπε όσα είπε για την αμφιβολία του διαιτητή και του VAR, για γκρίζα φάση και για το ότι αφού από την πλευρά τους δεν ήταν σίγουροι, καλώς συνέχισαν το παιχνίδι.

Το γιατί και το πώς όλα αυτά μεταφράστηκαν σε εκφράσεις του τύπου… «καθαρό το γκολ της ΑΕΚ, δικαιώθηκε η ΑΕΚ» είναι κάτι που ξεπερνάει τα όρια της λογικής. Αλήθεια είναι ότι μου θυμίζει παρόμοια σχόλια και αναλύσεις του στυλ… «χάσαμε το τρίτο στη σειρά κύπελλο επειδή άλλαξε ο βοηθός VAR με τον βοηθό διαιτητή » και όχι επειδή σε ένα ακόμη ματς με τον ΠΑΟΚ δεν κάναμε ούτε φάση…

Πολλές φορές η επικοινωνία «πρέπει» να κάνει προσπάθεια να κρύψει την πραγματικότητα. Στο τέλος βέβαια είναι θέμα ποιος τελικά ξεφτιλίζεται... Γιατί σε μία περίοδο όπου η ΑΕΚ προσπαθεί με νύχια και με δόντια να πείσει ότι είναι πεμπτοέκτη επειδή αδικείται από τη διαιτησία, στο τέλος έφθασε να είναι μονίμως απολογούμενη, προσπαθώντας να πείσει ότι τελικά δεν ευνοήθηκε με τον ΠΑΟΚ, δεν ευνοήθηκε και με την ΑΕΛ όπου δεν δόθηκαν δύο πέναλτι…

Μιλάμε για τον ορισμό του αυτογκόλ…

Σαν τον Άρη ένα πράγμα… Φώναζαν επί μέρες για το ότι δεν σχολιάστηκαν δικές τους φάσεις στο σεμινάριο, αλλά οι ίδιοι είχαν ξεχάσει να στείλουν!!

Όπως και να έχει μέσα από αυτή τη διαδικασία, αποδείχθηκε ότι ήδη η βαθμολογία έχει αλλοιωθεί με το κρυμμένο-χαμένο ριπλέι στο πέναλτι Μπαράλες μέσα στο Καραϊσκάκη. Ο Ισπανός ειδικός του VAR μπορεί να πάει σε δεκάδες χώρες και να παρευρεθεί σε εκατοντάδες σεμινάρια, σχολιάζοντας χιλιάδες φάσεις. Άλλο τέτοιο περιστατικό με… χαμένο βίντεο ΔΕΝ θα συναντήσει. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στο Καραϊσκάκη.