ΠΑΕ Άρης σε Ένινγκ: «Καλή επιτυχία κόουτς»

Η επίσημη παρουσίαση του Γερμανού προπονητή είναι προγραμματισμένη για σήμερα (16/10,14:00) και η ΠΑΕ Άρης τον καλωσόρισε μέσω ανάρτησής της στα social media.
ΑΕΚ -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
RATIOPHARM ULM -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 64vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 60vs
BESIKTAS 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 81vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΡΑΗΛ 3vs
ΛΕΤΟΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0vs
ΙΤΑΛΙΑ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 106vs
DETROIT PISTONS 86
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 111vs
MINNESOTA 119
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 95vs
BOSTON CELTICS 118
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
DIAGORAS DRIOPIDEON -
LOKOMOTIV KUBAN -vs
LIMOGES -
MACCABI RISHON -vs
AS MONACO -
RATIOPHARM ULM -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
TRENTO -vs
OLDENBURG -
BUDUCNOST -vs
ARKA GDYNIA -
NANTERRE 92 -vs
UNICS KAZAN -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
KK CEDEVITA OLIMPIJA -
JOVENTUT BADALONA -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
BANDIRMA B.I.K. -vs
HAPOEL JERUSALEM -
NYMBURK -vs
BROSE BAMBERG -
ΑΕΚ -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
BONN -vs
ZARAGOZA -
DIJON -vs
SZOMBATHELY -
SAN PABLO BURGOS -vs
ANTWERP GIANTS -
BAXI MANRESA -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
SASSARI -vs
LIETKABELIS -
Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μίκαελ Ένινγκ μέσω ανάρτησής της στα social media.
Η επίσημη παρουσίαση του Γερμανού προπονητή είναι προγραμματισμένη για σήμερα (16/10,14:00) και η ΠΑΕ Άρης τον καλωσόρισε μέσω ανάρτησής της στα social media.