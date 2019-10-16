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ΠΑΕ Άρης σε Ένινγκ: «Καλή επιτυχία κόουτς»

ΠΑΕ Άρης σε Ένινγκ: «Καλή επιτυχία κόουτς»

ΠΑΕ Άρης σε Ένινγκ: «Καλή επιτυχία κόουτς»

Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μίκαελ Ένινγκ μέσω ανάρτησής της στα social media.

Η επίσημη παρουσίαση του Γερμανού προπονητή είναι προγραμματισμένη για σήμερα (16/10,14:00) και η ΠΑΕ Άρης τον καλωσόρισε μέσω ανάρτησής της στα social media.

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