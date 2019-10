Γκιγιέρμε: Στα... πόδια του η Βραζιλία (pic)

Συγκεκριμένα, το «ESPN Brazil» τονίζει πως Ιντερνασιονάλ, Γκρέμιο και Σάο Πάουλο θέλουν τον μέσο του Ολυμπιακού.

Ο δημοσιογράφος Ζόρζε Νίκολα, που υπογράφει το ρεπορτάζ, χαρακτηριστικά υποστηρίζει πως «η Ιντερνασιονάλ και η Γκρέμιο εξετάζουν την περίπτωση του 28χρονου, αλλά στο... κόλπο της απόκτησής του δεν αποκλείεται να μπει κι η Σάο Πάουλο».

Θυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος μέσος έχει με τον Ολυμπιακό 46 ματς στα πόδια του, με 6 γκολ και 2 ασίστ, ενώ το υπάρχον συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2021.

Gramado sintético no Allianz Parque / Guilherme Torres sondado por 3 grandes e com “dívida” com Corinthians / Tiago Nunes e Bruno Guimarães saem do Athletico?https://t.co/cowfw1R5h2 pic.twitter.com/qlATEq6tvY

— Jorge Nicola (@jorgenicola) October 14, 2019