ΟΦΗ: Συνδράμει στην οργάνωση δωρεάν υπερήχων μαστού

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 σε συνεργασία με την Εταιρία Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, "Στόχος - Πρόληψη", συνεχίζουν τις δράσεις τους για την ενημέρωση, πρόληψη και καταπολέμηση της νόσου. Στο πλαίσιο αυτών η εταιρία "Στόχος - Πρόληψη" θα πραγματοποιήσει δωρεάν υπέρηχο μαστού στις πρώτες 15 γυναίκες που θα δηλώσουν συμμετοχη (9:00 - 14:00) στο 2810 319396. Ο υπέρηχος θα γίνει την Τετάρτη 16/10 στο πλαίσιο του party που θα κάνει στα γραφεία της η εταιρία "Στόχος - Πρόληψη" και στο οποίο θα παρευρεθούν μέλη της διοίκησης και του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925!

