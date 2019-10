ΟΦΗ: Οι κάτοχοι της OFI FC Visa μαζί με τα «ινδάλματά» τους (pics)

Γέμισε ...ΟΦΗ το κέντρο του Ηρακλείου, το απόγευμα της Πέμπτης 10/10. Οι κάτοχοι της OFI FC VISA είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, να φωτογραφηθούν και να συζητήσουν με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, σε μια απόλυτα επιτυχημένη εκδήλωση, η οποία είχε τη "σφραγίδα" της Τράπεζας Πειραιώς! #ofifcvisa #oficretefc #piraeusbank #oficrete #ofifamily @oficretefc

