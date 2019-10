Μαρτίνς: «Συνεχίζουμε να προπονούμαστε και να εστιάζουμε στους στόχους μας» (pic)

During this break for the national teams matches we keep on training, work on our routines and focus on the objectives. Κατά τη διάρκεια της διακοπής για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, συνεχίζουμε να προπονούμαστε και να εστιάζουμε στους στόχους μας. #olympiacos #teamwork #focus #training

A post shared by Pedro Martins (@coachpmartins) on Oct 8, 2019 at 10:34am PDT