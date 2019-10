Από την Ιταλία και τα γραφεία της MACRON, όπου σχεδιάσαμε την εμφάνιση του ΑΣΤΕΡΑ για την σεζόν 2020-2021. Θα προκαλεσουμε και πάλι την ιστορία! Ανυπομονούμε να την φορέσουμε... #bedifferentbeasteras

A post shared by AsterasTripolisFC (@asterastripolisfc) on Oct 8, 2019 at 4:56am PDT