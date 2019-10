Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Lisandro Semedo, κλήθηκε στην Εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου, από τις 7/10 έως τις 14/10, ενόψει των διεθνών φιλικών αγώνων προετοιμασίας που θα γίνουν στη Μασσαλία με τις αντίστοιχες ομάδες του Τόγκο (10/10) και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (13/10). Lisandro, πολλά συγχαρητήρια! Η οικογένεια του ΟΦΗ είναι περήφανη για σένα!_____@oficretefc player, Lisandro Semedo, has been included in the final squad of the Cabo Verde National team, for the friendly matches against Togo (10/10) and DR Congo (13/10), that will take place in Marseille. Congratulations Lisandro! We are so proud of you! #oficrete #oficretefc #ofifc #semedo #ofifamily #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete #proudsponsor @avisgreece

