Ο Μαρτίνς βράβευσε τον Μπλατ στο ματς με τη Λαμία.

Ετσι, ο τεχνικός του Ολυμπιακού στο πλαίσιο αυτό σχολίασε:

«Οι σκέψεις μου είναι σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, που είχα τη χαρά να γνωρίσω και την τιμή να αποκαλώ φίλο. Μείνε δυνατός, Ντέιβιντ».

My thoughts are with this great man whom I had the pleasure of meeting and have the honor of calling a friend. Stay strong David! #Blatt #life #Olympiacos #family #fight pic.twitter.com/Cd0VwWAniU

— Pedro Martins (@CoachPMartins) September 29, 2019