Βαλμπουενά: Έσβησε κεράκια με... νίκη! (pic)

Στις 28/9 ο Ματιέ Βαλμπουενά έγινε 35 ετών. Ο Γάλλος γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη νίκη επί της Λαμίας και σχολίασε στα social media:
«Τίποτα καλύτερο από το να πανηγυρίσω τα γενέθλιά μου με μία νίκη».
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89vs
ΑΕΚ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
EVERTON FC 1vs
MANCHESTER CITY 3
ΤΕΛΙΚΟ
GETAFE CF 0vs
FC BARCELONA 2
ΤΕΛΙΚΟ
SHEFFIELD UNITED 0vs
LIVERPOOL FC 1
ΤΕΛΙΚΟ
PADERBORN 07 2vs
BAYERN MUNCHEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
BORUSSIA DORTMUND 2vs
SV WERDER BREMEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
SAMPDORIA 1vs
INTER 3
ΟΦΗ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΟΚ -
ESPANYOL -vs
REAL VALLADOLID -
SD EIBAR -vs
CELTA DE VIGO -
DEPORTIVO ALAVES -vs
MALLORCA -
LEVANTE UD -vs
OSASUNA -
SEVILLA FC -vs
REAL SOCIEDAD -
LEICESTER CITY -vs
NEWCASTLE UNITED -
SSC NAPOLI -vs
BRESCIA -
UDINESE -vs
FC BOLOGNA -
LECCE -vs
AS ROMA -
LAZIO -vs
GENOA CFC -
CAGLIARI -vs
HELLAS VERONA -
AC MILAN -vs
ACF FIORENTINA -
FORTUNA DUSSELDORF -vs
SC FREIBURG -
1. FC KOLN -vs
HERTHA BSC -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
URAL -vs
CSKA MOSCOW -
RUBIN KAZAN -vs
UFA -
SPARTAK MOSKVA -vs
ORENBURG -
FK KRASNODAR -vs
ARSENAL TULA -
BURSASPOR -vs
TOFAS -
GAZIANTEP -vs
AFYON BELEDIYE -
BAHCESEHIR KOLEJI -vs
BESIKTAS -
SIGORTAM.NET ITU -vs
FENERBAHCE BEKO -
BILBAO BASKET -vs
VALENCIA -
ESTUDIANTES -vs
GRAN CANARIA -
REAL BETIS -vs
JOVENTUT BADALONA -
ZARAGOZA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
FC BARCELONA -vs
KIROLBET BASKONIA -
REAL MADRID -vs
UCAM MURCIA -
KONYASPOR -vs
KAYSERISPOR -
ANKARAGUCU -vs
GENCLERBIRLIGI -
ANTALYASPOR -vs
YENI MALATYASPOR -
TRABZONSPOR -vs
BESIKTAS -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
LEGIA WARSZAWA -
BONN -vs
FRIBOURG OLYMPIC -
VENTSPILS -vs
SZOMBATHELY -
SAN PABLO BURGOS -vs
KYIV BASKET -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
KAUHAJOKI KARHU -
MORNAR BAR -vs
LISBOA BENFICA -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
RC STRASBOURG -vs
MONTPELLIER HSC -
NIMES OLYMPIQUE -vs
AS SAINT-ETIENNE -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
STADE RENNES -
MILANO -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
VIRTUS ROMA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
SASSARI -vs
VL PESARO -
ORIORA PISTOIA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
DE LONGHI TREVISO -
ALMA TRIESTE -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
Ο Ματιέ Βαλμπουενά, πανηγύρισε τα 35α γενέθλιά του με νίκη!
Στις 28/9 ο Ματιέ Βαλμπουενά έγινε 35 ετών. Ο Γάλλος γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη νίκη επί της Λαμίας και σχολίασε στα social media:
«Τίποτα καλύτερο από το να πανηγυρίσω τα γενέθλιά μου με μία νίκη».