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Βαλμπουενά: Έσβησε κεράκια με... νίκη! (pic)

Βαλμπουενά: Έσβησε κεράκια με... νίκη! (pic)

Βαλμπουενά: Έσβησε κεράκια με... νίκη! (pic)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, πανηγύρισε τα 35α γενέθλιά του με νίκη!

Στις 28/9 ο Ματιέ Βαλμπουενά έγινε 35 ετών. Ο Γάλλος γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη νίκη επί της Λαμίας και σχολίασε στα social media:

«Τίποτα καλύτερο από το να πανηγυρίσω τα γενέθλιά μου με μία νίκη».

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nothing better than celebrating my Birthday with a victory #Olympiacos

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mathieu Valbuena (@mv28_officiel) στις

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