Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τους Φθιωτούς για την 5η αγωνιστική της Super League 1 και ο Πορτογάλος τεχνικός αποφάσισε να «φρεσκάρει» την ομάδα του, ενόψει και της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα για το Champions League,

Έτσι επέλεξε τον Σα για την εστία, τους Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μπα και Κούτρη στην άμυνα, τον Γκιγιέρμε και τον Καμαρά στον άξονα και τους Ποντένσε, Βαλμπουενά και Σουντανί πίσω απ' τον Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία! / The line-up for today's match against PAS Lamia FC! #Οlympiacos #Slgr #OLYLAM #LineUp pic.twitter.com/Bgwz0kV9hK

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 28, 2019