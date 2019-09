Την απόφαση για αλλαγές ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για το Champions League επιβεβαίωσε ο Πορτογάλος τεχνικός, που ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση του Σαββάτου (19:30, Novasports 2 HD) με τη Λαμία για την 5η αγωνιστική της Super League 1.

Σ' αυτή περιλαμβάνεται για πρώτη φορά ο Γκασπάρ, ενώ εκτός είναι ο Τσιμίκας, ο Μεριά και ο Ραντζέλοβιτς και μένει να φανεί πόσοι ακόμα απ' τους βασικούς θα ξεκουραστούν πριν το παιχνίδι του Βελιγραδίου. Όσον αφορά τον Σισέ, η κατάτασή του δεν έχει αλλάξει. Ο Αφρικανός κεντρικός αμυντικός των Πειραιωτών συνεχίζει τη θεραπεία του και η επιστροφή του στις προπονήσεις αναμένεται να αργήσει, αφού χρειάζεται αρκετές μέρες μέχρι να είναι σε θέση να βγει στο γήπεδο.

Αναλυτικά η αποστολή για το παιχνίδι με τη Λαμία: Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μπα, Γκασπάρ, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Γκιλιέρμε, Μπενζιά, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ποντένσε, Λοβέρα, Μασούρας, Σουντανί, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία. / The squad players selected ahead of the match against PAS Lamia.

#Olympiacos #OLYLAM #Slgr #Squadlist pic.twitter.com/mNoX9TX9Ki

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 27, 2019