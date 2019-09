Δύο βραβεία ήταν ο απολογισμός της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, στην τελετή των Sports Marketing Awards 2019, που έγινε το βράδυ της Πέμπτης (26/9). Το πρώτο για την ταινία "Ευγένιος", η οποία γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα, προς τιμήν του Ευγένιου Γκέραρντ, με "αντιπάλους" τα "Παιδιά" και τους "Φίλους" του, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, Ηλία Πουρσανίδη να παραλαμβάνει το βραβείο στη σκηνή του Gazarte. Το δεύτερο βραβείο απέσπασε η Mini Movie των αγώνων μπαράζ "ΟΦΗ - Πλατανιάς", με τίτλο "Trust The Process", με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ομάδας μας, Μανώλη Βογιατζάκη @manolisvogiatzakis να το παραλαμβάνει! Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Εμπορικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, Λεωνίδας Παπαβασιλάκης @leonpapavasilakis! #sportsmarketingawards #sportsmarketingawards2019 #oficretefc #oficrete #ofifc

