ΠΑΟΚ: Ο Λάζαρος Λάμπρου... χορεύει τους πάντες στην προπόνηση! (vid)

Η φάση με τον Λάμπρου να κάνει... όργια:
Serious tekkers from Lazaros Lambrou #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/5PtiTzMSu6
— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) September 25, 2019/blockquote>
ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
TORINO FC -vs
AC MILAN -
SD EIBAR -vs
SEVILLA FC -
CELTA DE VIGO -vs
ESPANYOL -
REAL SOCIEDAD -vs
DEPORTIVO ALAVES -
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 0vs
ATLETICO MADRID 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
LAZIO 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 0vs
REIMS 2
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA CF 3vs
GETAFE CF 3
ΤΕΛΙΚΟ
SSC NAPOLI 0vs
CAGLIARI 1
SD EIBAR -vs
SEVILLA FC -
CELTA DE VIGO -vs
ESPANYOL -
REAL SOCIEDAD -vs
DEPORTIVO ALAVES -
TORINO FC -vs
AC MILAN -
ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
KAUHAJOKI KARHU -vs
TWARDE PIERNIK TORUN -
SZOMBATHELY -vs
VENTSPILS -
KERAVNOS STROVOLOU -vs
LIETKABELIS -
KYIV BASKET -vs
SAN PABLO BURGOS -
SODERTELJE -vs
ANTWERP GIANTS -
FRIBOURG OLYMPIC -vs
BONN -
LEGIA WARSZAWA -vs
NIZHNY NOVGOROD -
LISBOA BENFICA -vs
MORNAR BAR -
VALENCIA -vs
MORABANC ANDORRA -
GRAN CANARIA -vs
ZARAGOZA -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
SASSARI -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ALMA TRIESTE -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
RED OCTOBER CANTU -
DE LONGHI TREVISO -vs
MILANO -
Ο Λάζαρος Λάμπρου έκανε... απίστευτα πράγματα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, στην φάση που θα δείτε!
Η φάση με τον Λάμπρου να κάνει... όργια:
Serious tekkers from Lazaros Lambrou #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/5PtiTzMSu6
— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) September 25, 2019/blockquote>