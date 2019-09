Σέντρα σε λίγη ώρα στο γήπεδο της Τούμπας και η ομάδα μας θα παραταχθεί με την εξής ενδεκάδα: #PAOKARIS #SuperLeague #VamosARIS

A post shared by ARIS F.C. (@arisfc_official) on Sep 22, 2019 at 7:48am PDT