Βλέπουμε …prive τον @oficretefc στο "OFI FC Lounge" Αυτό το Σάββατο 21/9, το "OFI FC Lounge" του γηπέδου "Θ. Βαρδινογιάννης" ανοίγει για να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους κατόχους των VVIP εισιτηρίων διαρκείας. Ελάτε στο γήπεδο και παρακολουθήστε με άνεση τον αγώνα της ομάδας μας απέναντι στον Βόλο (5:15 μ.μ) για την 4η αγωνιστική της Super League. Το "OFI FC Lounge" θα ανοίξει στις 4:00 μ.μ και η είσοδος θα γίνεται από τη Θύρα 9, με την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας της Θύρας "VVIP - Ευγένιος Γκέραρντ". #volofi #oficretefc #oficrete #ofifc #superleague #superleaguegreece #crete #greece #football #ofifclounge

A post shared by OFI Crete F.C. (@oficretefc) on Sep 19, 2019 at 4:55am PDT