Εντυπωσιακό το "VIP LOUNGE" του γηπέδου μας, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των VVIP εισιτηρίων διαρκείας! Το τρόπαιο από τον τελικό κυπέλλου 1987, καθώς και η φανέλα του Μύρωνα Σηφάκη από εκείνο το ματς βρίσκονται σε περίοπτη θέση, όπως και μία από τις πιο ιστορικές σημαίες της ομάδας μας, από την "άνοδο" στην Α' Εθνική το 1968. Ένας υπέροχος χώρος άνεσης, ο οποίος συνεχώς θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται με ιστορικά κειμήλια του ΟΦΗ!

A post shared by OFI Crete F.C. (@oficretefc) on Sep 15, 2019 at 4:28am PDT