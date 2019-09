Ολυμπιακός - Βόλος: Βασικοί Κούτρης και Ραντζέλοβιτς (pic)

Ο Πέντρο Μαρτίνς έκανε ροτέισον στη σύνθεση των Πειραιωτών, ενόψει και της αναμέτρησης με την Τότεναμ (18/09) για την πρεμιέρα του Champions League.

Συγκεκριμένα κόντρα στους Βολιώτες θα πάρουν «ανάσες» οι Μασούρας, Τσιμίκας και Μπουχαλάκης, με τον Λεονάρντο Κούτρη να παίρνει θέση στα αριστερά της άμυνας, τον Καμαρά να πλαισιώνει τον Γκιλιέρμε στον άξονα και τον Ραντζέλοβιτς να συνθέτει μαζί με τους Ποντένσε και Βαλμπουενά την τριάδα πίσω από τον Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στο Βόλο ΝΠΣ! / The line-up for today's match against Volos FC! #Οlympiacos #Slgr #OLYVOL #LineUp pic.twitter.com/4zl1xkXT9Y

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 14, 2019