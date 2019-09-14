Πανιώνιος: Ο Δάρας έστειλε το δικό του... μήνυμα! (pic)

Συγκεκριμένα, έγραψε στο facebook: «Εν τι ενώσει η ισχύς. Αυτό και μόνο αυτό για την ομάδα μας την Κυριακή κόντρα στη Λάρισα».
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 95vs
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 80vs
ΓΑΛΛΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 0vs
ATHLETIC BILBAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
FORTUNA DUSSELDORF 1vs
VFL WOLFSBURG 1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
REAL MADRID -vs
LEVANTE UD -
FC BARCELONA -vs
VALENCIA CF -
LIVERPOOL FC -vs
NEWCASTLE UNITED -
ΗΠΑ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
REAL MADRID -vs
LEVANTE UD -
CD LEGANES -vs
VILLARREAL CF -
REAL SOCIEDAD -vs
ATLETICO MADRID -
FC BARCELONA -vs
VALENCIA CF -
LIVERPOOL FC -vs
NEWCASTLE UNITED -
WOLVES -vs
CHELSEA -
MANCHESTER UNITED -vs
LEICESTER CITY -
SHEFFIELD UNITED -vs
SOUTHAMPTON FC -
BRIGHTON & HOVE -vs
BURNLEY FC -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
CRYSTAL PALACE -
NORWICH CITY -vs
MANCHESTER CITY -
ACF FIORENTINA -vs
JUVENTUS -
SSC NAPOLI -vs
SAMPDORIA -
INTER -vs
UDINESE -
1. FSV MAINZ 05 -vs
HERTHA BSC -
BORUSSIA DORTMUND -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
UNION BERLIN -vs
SV WERDER BREMEN -
FC AUGSBURG -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
1. FC KOLN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
RB LEIPZIG -vs
BAYERN MUNCHEN -
ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ELASSONA -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
SPARTAK MOSKVA -vs
URAL -
FK SOCHI -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
SIVASSPOR -
ANTALYASPOR -vs
KAYSERISPOR -
GAZISEHIR GAZIANTEP -vs
BESIKTAS -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
RC STRASBOURG -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
FC METZ -
MONTPELLIER HSC -vs
OGC NICE -
DIJON FCO -vs
NIMES OLYMPIQUE -
BREST -vs
STADE RENNES -
Ο Χρήστος Δάρας, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης του Πανιώνιου με την ΑΕΛ.
Συγκεκριμένα, έγραψε στο facebook: «Εν τι ενώσει η ισχύς. Αυτό και μόνο αυτό για την ομάδα μας την Κυριακή κόντρα στη Λάρισα».