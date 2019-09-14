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Πανιώνιος: Ο Δάρας έστειλε το δικό του... μήνυμα! (pic)

Πανιώνιος: Ο Δάρας έστειλε το δικό του... μήνυμα! (pic)

Πανιώνιος: Ο Δάρας έστειλε το δικό του... μήνυμα! (pic)

Ο Χρήστος Δάρας, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης του Πανιώνιου με την ΑΕΛ.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο facebook: «Εν τι ενώσει η ισχύς. Αυτό και μόνο αυτό για την ομάδα μας την Κυριακή κόντρα στη Λάρισα».

 

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