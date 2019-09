Εντυπωσιάζει το νέο OFI FC Official Store που ετοιμάζεται στο γήπεδο "Θ. Βαρδινογιάννης" ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό. Τα σχέδιά του προμηνύουν ότι θα αποτελέσει το νέο ...στέκι των φιλάθλων του ΟΦΗ, από το οποίο θα προμηθεύονται όλα τα επίσημα και αυθεντικά προϊόντα της ομάδας μας. Το Σάββατο (14/9) θα είναι έτοιμο και θα σας περιμένει στην οδό Καντάνου, μεταξύ των θυρών 8 & 9! #ofifcofficialstore #oficretefc #oficrete #ofifc #crete #greece #puma #cosmossport

A post shared by OFI Crete F.C. (@oficretefc) on Sep 9, 2019 at 3:35am PDT